Retrasan el nuevo Alone in the Dark hasta enero de 2024

Desde THQ Nordic y Pieces Interactive han dado a conocer que retrasarán el lanzamiento del nuevo Alone in the Dark para el 16 de enero de 2024.

El juego, que representa un reboot de la franquicia, tenía programado su lanzamiento para el 25 de octubre para PS5, Xbox Series y PC.

Según explicaron, esto tiene un doble objetivo, por un lado perfeccionar el título y por otro evitar competir con importantes lanzamientos que hay en el mes de octubre.

“Nuestro objetivo es permanecer lo más apegados a Alone in the Dark posible. Para honrar esto, el escalofriante juego de terror ha sido reprogramado para revelar sus horrores el 16 de enero de 2024. Esta extensión tendrá un doble propósito: no solo permitirá perfeccionar meticulosamente la experiencia de juego, pero también nos brindará la oportunidad de sumergirnos por completo en los extraordinarios lanzamientos de octubre”, señalaron

Con esto, es que Alone in the Dark evitará competir con Marvel’s Spider-Man 2, juego desarrollado por Insomniac Games y que tiene programado su lanzamiento para el 20 de octubre, y Alan Wake 2, que llegará el 27 de octubre.