Revelan la primera imagen para la película animada de Avatar: The Last Airbender

Siguiendo la presentación oficial de la película en la CinemaCon 2023, se dio a conocer la primera imagen para la cinta animada de Avatar: The Last Airbender.

Mediante una publicación de Getty Images que rápidamente se difundió por redes sociales este viernes se presentó el primer vistazo a la nueva cinta de Avatar: The Last Airbender que retomará la historia de Aang y sus amigos varios años después del final de la serie original y la derrota del Señor del Fuego Ozai.

Como pueden ver esta imagen reafirma que en la nueva película los protagonistas serán treintañeros y mientras Aang luce bastante serio, Toph, Katara, Sokka y Zuko aparecen listos para la acción.

Por ahora no hay detalles concretos sobre la historia de esta película animada de Avatar: The Last Airbender, pero el proyecto será dirigido por Lauren Montgomery (Voltron: Legendary Defender) y su animación estará a cargo de Flying Bark.

El estreno de esta película que aún no tiene un título oficial está fijado para octubre de 2025