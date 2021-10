Review | Age of Empires IV: El rey de los juegos de estrategia regresa

Han pasado más de 15 años desde el lanzamiento de Age of Empires III, entrega que no tuvo el éxito de sus predecesores, y que tras lo cual la franquicia de Microsoft entró en un largo sueño, que durante los últimos años sólo ha tenido nuevas versiones en HD o expansiones de las entregas anteriores, pero ningún contenido completamente nuevo. En este contexto es que llega Age of Empires IV, juego que fue anunciado en 2017, y nos pone frente a nueva entrega del clásico RTS (juego de estrategia en tiempo real), la cual tiene sobre sus hombres el objetivo de llevar a su antigua gloria a la querida franquicia de Microsoft.

Desarrollado por Relic Entertainment, Age of Empires IV, es un juego que desde un primer instante se nota que busca rendir homenaje a los años dorados de la saga con Age of Empires II, dejando de lado algunas de las innovaciones que se habían implementado en la tercera entrega y que no habían sido del todo bien recibidas, Age of Empires VI se siente como un AoE II mejorado, manteniendo en gran medida la jugabilidad que lo llevó a convertirse en uno de los RTS más populares de la época, aunque claro, esta versión llega con mejores gráficos, una mejor jugabilidad, nuevas mecánicas y un modo campaña que brilla por completo entregando horas de pulido gameplay y cinemáticas que nada tienen que envidiarle a los mejores documentales.

Jugabilidad y mecánicas: ¿Age of Empires 2?

Entre las nuevas mecánicas que se suman a la jugabilidad, hay varios elementos que ya estaban presentes en otros juegos de RTS, y que vienen a facilitar la jugabilidad y el control de unidades, como lo es la posibilidad de armar grupos de control con las diferentes unidades. De igual forma puedes seleccionar todas las estructuras de un mismo tipos de edificios de forma simultánea, por ejemplo arquerías, para, al momento de desarrollar unidades, estas se distribuyen de forma igualitaria entre los diferentes edificios, evitando ir pasando de uno a otro para las colas.

De igual otra de las mecánicas que se suman, es la posibilidad de subir unidades a las murallas, lo cual resulta ideal para las estrategia defensivas, posicionando arqueros sobre estas. De igual forma, otra mecánica que viene a cambiar las estrategias en este juego son los bosques de emboscada, en los cuales se pueden ocultar unidades para pillar por sorpresa al enemigo, y que sirven en gran medida para tomar posiciones adelantadas en el mapa.

Es así como el juego mantiene en gran medida la jugabilidad de Age of Empires II, pero con algunas mejoras, las cuales por un lado nos ayudan a hacer más fácil la jugabilidad, y por otro entregan un grado más de profundidad a las estrategias disponibles en el juego.

Un cambio que llega de la mano de esta entrega, es que al avanzar de una edad a la otra, ya no se hará a través de una tecnología, y será a través de una edificación, para lo cual al avanzar en cada edad es que podrás escoger entre dos diferentes edificios cada una de los cuales entrega diferentes beneficios. Esto otorga la posibilidad de un juego diferente a pesar de que dos personas utilicen la misma civilización, y aquí es donde llegamos al siguiente punto, y es que el juego no cuenta con una gran cantidad de civilizaciones, contando sólo tiene 8, los ingleses, chinos, franceses, el Sacro Imperio Romano Germánico, Rus, Mongoles, el Sultanato de Delhi, y Dinastía Abasí, aunque es probable que a futuro aumenten de la mano de algunas expansiones.

A pesar de las pocas civilizaciones, el juego no se siente repetitivo al momento de jugar, dado que existe una gran variedad de mapas para las partidas de Escaramuza, así como las partidas multijugador, y partidas multijugador clasificatorias.

La Joya de la Corona: el Modo Campaña

A pesar de contar con una divertida jugabilidad, esta no presenta un salto revolucionario que lleve el juego al siguiente nivel, algo que si ocurre con el modo campaña. El juego cuenta con cuatro campañas: Los Normandos, La Guerra de los Cien Años, El Imperio mongol, y El Ascenso de Moscú; y que en esta ocasión no se tratan sobre algún personaje histórico, y en su lugar relatan la historia de cada una de las civilizaciones, y sus diferente conflictos y pormenores a través de los años, Es así como estas pueden abarcar desde un periodo de 50 años, hasta más de 200.

De estas campañas destaca en gran mediada la forma en que se encuentra construida la historia, y los videos que acompañan a cada una de las misiones. Estas verdaderas piezas documentales, fueron grabadas en las locaciones reales y cuentan con una serie de efectos para mostrar como ocurrían los conflictos. Es así como cada campaña cuenta con un relato bien construido, lo cual vuelve este modo un verdadero deleite para aquellos que disfrutan de la historia.

A este hecho hay que sumar que al ir completando determinadas misiones se entregan videos extras, a modo de cortos documentales que abarcan algún elemento del medioevo, ya sea como se construían los castillos, las armas utilizadas en la época, o como se hacían las cotas de mallas.

Es así como el juego acumula bastantes minutos de videos, donde aprenderás sobre las diferentes civilizaciones y los diferentes elementos de la época, entregando un plus a la pulida jugabilidad, por lo que ya sea que estés en partida o culminando una misión de la campaña siempre habrá algo atractivo por mirar.

De igual forma el juego entrega una serie de misiones diarias, y la posibilidad de ir subiendo de nivel al ir obteniendo diferentes logros, o jugando en el Arte de la Guerra, un modo que te plantea una serie de desafíos a cumplir y que puedes lograr en rango Oro, Plata o Bronce, todo esto, ayuda a desbloquear una serie de elementos cosméticos para tu perfil, como el retrato que acompañará tu nombre, el escudo de armas, o tu monumento, ideal para identificarte como jugador.

En conclusión...

Relic Entertainment decidió tomar lo mejor de la saga para el desarrollo de Age of Empires IV, dejando a un lado la tercera entrega que tuvo un mediano éxito, es que tomaron todas las bases que hicieron brillar a la franquicia de la mano de la segunda entrega, para hacerle un rework con una jugabilidad y gráficos mejorados, pero manteniendo esa esencia que volvió tan exitoso el juego. Es así como nos encontramos con una jugabilidad muy similar a la del juego original, sin grandes novedades al respecto pero que cumple con lo necesario para entretener, y es como se menciona, si algo funciona para qué cambiarlo. Donde si hay cambios es en el modo campaña, siendo el más pulido y atractivo que ha tenido la saga en toda su historia, combinando de buena forma el relato con la jugabilidad y con unas escenas documentales que sin duda están al siguiente nivel.