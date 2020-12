Review | Hyper X Cloud Stinger Core Wireless: Unos audífonos ideales para jugar y despedirte de los cables

Si pasas gran parte de tu tiempo jugando videojuegos, sobre todo en PC, es probable que los cables ya te tengan un tanto aburrido, y más de una vez hayas pensado en adquirir periféricos inalámbricos, pero al momento de plantearse esto sin duda surgen muchas dudas, como la duración de la batería, si responderán a la velocidad necesaria para poder jugar bien y por supuesto el precio que tendrán.

Quizás uno de los periféricos donde el cable más incómodo se vuelve es en los audífonos, que en muchos casos suele pasar por algún lado entre el teclado o mouse. Es así como durante las últimas semanas estuvimos probando los audífonos Hyper X Cloud Stinger Core, unos audífonos inalámbricos enfocados en el público gamer que buscan entregar todas las características necesarias para disfrutar de los juegos sin la necesidad de un cable.

Lo primero que hay que mencionar de estos audífonos es que son compatibles tanto con PC como con PlayStation 4 y se conecta a los dispositivos a través de una conexión inalámbrica de 2.4 GHZ, para esto vienen acompañados de un pequeño conector USB. Es así como si lo queremos usar en ambas plataformas tendremos que desconectar este dispositivo de una de las plataforma y colocarla en la otra, algo que puede resultar un tanto incómodo si es que lo dejas en la parte trasera de tu PC, pero que se justifica dado sus prestaciones.

Esta conexión es estable, y tiene una distancia máxima de hasta 12 metros según el fabricante, aunque claro esto depende en gran parte del lugar en que te encuentres ya que si hay paredes de por medio la conexión disminuye bastante. De todas formas en el periodo que probamos estos audífonos si sólo estábamos en la habitación de al lado y el computador en una posición elevada -como sobre el escritorio- la señal se mantenía sin ningún tipo de problema, sin embargo al tenerlo a nivel de piso en ocasiones se perdía la señal al entrar en otra habitación.

Estos audífonos, que se encuentran disponibles en color blanco además vienen acompañados de un cable USB-C para poder ser cargados. Hay que mencionar que su batería se extiende por 17 horas, pero al probarlos y con la posibilidad de apagarlos y prenderlos sólo cuando los usamos, y dado el hecho que estos se apagan automáticamente después de un rato si no los estás ocupando es probable que pases varios días sin necesitar cargarlos. De igual forma, un elemento atractivo es que si es que estás en mitad de una partida y te comienzas a quedar sin batería el audífono te avisa con anticipación por lo que no quedarás en completo silencio de un segundo a otro, algo que resulta bastante incómodo con cualquier periférico inalámbrico. A la vez, basta que conectes el cable USB-C a alguna entrada y puedes seguir utilizándolos mientras estos se cargan y al poco tiempo ya estar una vez más con estos de forma inalámbrica.

Los audífonos Hyper X Cloud Stinger Core, pesan tan sólo 275 gramos, y poseen una almohadilla tanto en la parte superior como en los auriculares para mayor comodidad al momento de usar y sin duda se vuelven ideal para las largas sesiones de juego. También, cuentan con controles desde los mismos audífonos con la posibilidad de subir y bajar el volumen y de silenciar el micrófono al subirlo, lo que resulta muy cómodo si estás en alguna aplicación de chat de voz como Discord y necesitas silenciar tu micrófono de forma rápida.

Pero vamos a lo que importa, qué tal se escuchan y como es su desempeño en gaming...

Lo primero que hay que mencionar es que la conexión inalámbrica de 2.4 GHZ, permite que la velocidad de respuesta sea bastante elevada por lo que no existe casi delay entre que ocurre una acción y la escuchamos, algo que sí suele ocurrir con auriculares que se conectan por Bluetooth. De igual forma, su diseño de casco cerrado silencia de buena forma los sonidos externos aunque no completamente, esto te permitirá escuchar sin problema lo que sea que estés jugando, y evitar las distracciones por el ruido ambiente.

En cuanto al sonido, este cuenta con controladores direccionales de 40 mm, y una frecuencia de respuesta que va desde los 20HZ a los 20.000HZ, con esto ya sea que estés escuchando música o jugando, podrás escuchar todos los sonidos sin mayor problemas y de forma bastante fuerte y clara. Es así como con estos audífonos te podrás centrar en lo que realmente importa jugar.

Si hay algo que quizás pueda alejar a las personas, es su valor, ya que estos tienen un precio referencial de $76.990, de igual forma su diseño de casco hace que si los usas demasiado rato sientas que presionen bastante en las orejas, lo que puede resultar un tanto incómodo.

Finalmente, estos audífonos se vuelven ideales para jugar si es que no quieres tener cables, con un sonido envolvente con el cual no se pierde detalle. Además su batería permite pasar bastante horas sin tener que preocuparte por la carga y el hecho que avise cuando está próxima a agotarse permite tomar las precauciones necesarias para no afecte nuestro juego.