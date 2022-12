Review | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para PC: Un buen port de un excelente juego

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales fue uno de los juegos que acompañó el lanzamiento de la PlayStation 5, sin embargo recientemente el juego dejó de ser exclusivo de consola y aterrizó en PC como parte de los juegos que Sony está lanzando para computador. El título que llega siguiendo el camino de Marvel’s Spider-Man Remastered, llega con un aspecto increíble a la vez que suma una serie de opciones de personalización en términos gráficos.

En relación a los gráficos, a diferencia de lo que ocurre en consolas donde el rendimiento es parejo, acá dependerá mucho de los componentes que tengamos, por lo que el juego puede lucir de forma excelente con unos cuadros por segundos estables o no ser la experiencia más fluida del mundo. En este punto hay que mencionar que este juego no es un título que requiera pocos recursos para funcionar por lo que si no tienes un buen PC, quizás es mejor optar por la versión para consolas. Si tienes un buen PC, este juego hay que decir que luce increíble, y viene acompañado con la posibilidad de configurar elementos como la resolución de pantalla, el HDR, ray tracing, a la vez que podemos sacar provecho de tecnologías de Nvidia como DLSS y Reflex.

Las opciones de configuración gráficas que tiene este juego son bastante amplias por lo que podrás hacer bastante pruebas para sacarle el máximo provecho al juego o simplemente utilizar la configuración por defecto que más se acomode a tu PC. Como sea el juego gráficamente luce bastante bien al jugar desde características medias hacia arriba. Al jugar con gráficos elevados, es que nos encontramos que su apariencia no dista mucho de la que entrega la PlayStation 5, por lo que si no tienes la consola o no tienes el juego en esta, es que se convierte en una excelente opción.

Un elemento que hay que destacar de este juego, es que es uno de los títulos que aprovecha el nuevo DLSS 3 de Nvidia, la nueva versión de la tecnología que permite aumentar el rendimiento, y que está disponible de forma exclusiva para la nueva serie de tarjetas gráficas RTX 40. Algo que hay que mencionar es que este juego de igual forma puede alcanzar una tasa bastante alta de fotogramas en caso de no utilizar elementos como el ray tracing, dando un juego muy fluido y pudiendo superar los 100 cuadros por segundo sin mayores problemas.

Miles Morales llega luego de Marvel’s Spider-Man Remastered, juego con el cual comparten muchas de sus opciones gráficas y representa en términos generales un excelente port del juego de PlayStation, y es que en términos de rendimiento y gráficos no tiene nada que envidiarle a la versión de consola, a la vez que implementa una serie de opciones por lo que se puede ajustar a la perfección a los diferentes computadores.

Reemplazando a Peter Parker

En relación a la historia del juego, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nos pone en control de Miles Morales, situando su historia tras los hechos de Marvel’s Spider-Man. Aquí nos encontramos con un novato Spider-Man quien lleva poco tiempo en el papel de héroe y está recibiendo guía de Peter Parker. A pesar de que aún estamos aprendiendo a ser héroes y conociendo nuestros poderes es que nos quedamos solos en la ciudad, debiendo asumir el rol del amigable vecino Spider-Man. La historia de esta forma avanza de forma atractiva y funciona a la perfección, con un ritmo un tanto más elevado que su predecesor pero sin llegarse a sentir apresurado.

En cuanto a la jugabilidad, el título mantiene las bases del juego anterior, por lo que todos los puntos altos que tenía su predecesor se traspasan a esta entrega, a la vez que se suman una serie de nuevas habilidades que pertenecen a Miles Morales. Esto genera algunas diferencias en términos de jugabilidad, haciendo que se disfrute mucho más, sobre todo al usar sus diferentes habilidades eléctricas para golpear a los enemigos. En relación a las misiones, hay un gran número por todo el mapa y de diferente tipo con lo cual la jugabilidad no se siente monótona en ningún momento. De igual forma el sólo hecho de recorrer la ciudad balanceándose de edificio a edificio se siente increíble, sobre todo con los gráficos al máximo.

Algo que hay que mencionar con respecto a este juego, es que aunque la historia funciona de forma independiente, gana mucho más si es que jugaste la entrega anterior, por lo que se recomienda acabar con el título anterior antes de embarcarse en esta aventura. A pesar de esto, si no tienes la posibilidad y Miles Morales te resulta un personaje mucho más atractivo, es que esta historia de todas formas se puede disfrutar en solitario.

En conclusión...

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es una excelente adaptación del juego de PlayStation, el juego no pierde en calidad de sus gráficos frente a la versión de consolas y con las diferentes opciones que se suman es que incluso puede llegar a lucir mejor, esto siempre que tu computador tenga con los componentes lo suficientemente potentes. De igual forma la historia resulta tan atractiva como la de la primera entrega, con una jugabilidad que atrapa y dan ganas de seguir jugando.