Review | Moto G100, una propuesta que pone otra vara para la gama media

Todos los teléfonos son iguales. Esa es una frase que puede salir a colación en más de una ocasión ante la uniformidad tecnológica que se han impulsado en el campo de los smartphones. Claro, algunos tienen un mejor procesador, pueden tener pantallas espectaculares o una batería superior, pero las funciones generalmente siguen un patrón, un canon, que no sale de los rincones habituales a los que hemos estado acostumbrados en los últimos años.

El espacio para la innovación tampoco es el mayor. Empresas han experimentado con lápices inteligentes, accesorios modulares que entregan nuevas opciones o pantallas plegables enfocadas en un público con un poder adquisitivo no menor, por dar algunos ejemplos, pero la mayoría de los usuarios no engancha. Siempre siguen la tendencia de enfocarse en la triada pantalla-batería-cámaras. Y en ese escenario, las cosas solo se enfocan en las especificaciones técnicas que siempre se mejoran en base a los límites de cada gama. A más dinero, obviamente, mejor hardware adquieres.

Pero la competencia entre los smartphones ha logrado algo no menor: impulsar a la batalla en la gama media, el segmento al que la mayor parte de los consumidores apuesta, dejando a los equipos de tope de línea como un nicho grande, pero nicho al fin y al cabo.

Y en ese escenario, Motorola siempre ha estado disputando los primeros puestos de la pelea, impulsando a una serie de líneas que apuestan por entregar equipos más accesibles, pero que al mismo tiempo intentan mejorar la vara de lo que se entiende por equipos que cumplen las tres B.

Entre sus recientes apuestas se incluye a la reinvención de su línea G, que diversificó su propuesta con un nuevo orden para sus nombres y también mejoró sus características. Por un lado está el G30, un equipo de entrada destinado para todos aquellos que no quieren gastar mucho a la hora de renovar su equipo, y el Moto G100, el equipo que aquí nos convoca.

A grandes rasgos, el G100 es un equipo bastante grande que busca ser una verdadera punta de lanza para todo el segmento de la gama media. Sus especificaciones comienzan con un potente procesador Snapdragon 870, con capacidades 5G y Wifi6, que es más propio de la gama alta y que busca ser más competitivo que los precios más altos que tienen los smartphone insignia de las principales marcas. Por eso el equipo tiene una base de rendimiento por sobre la media.

El diseño del equipo también potencia otros elementos. Ahí está su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con HR10 y tasa de refresco de 90Hz, lo que permite que sea un equipo muy fluido y de colores atractivos. Al mismo tiempo, el paso entre aplicaciones y la propia navegación entrega una experiencia que hasta hace un par de años solo estaba dispuesta para equipos mucho más costosos.

Por otro lado, sSiendo un equipo más robusto, que pesa un poco más de 200 gramos, el Moto G100 también cuenta con 8GB de Ram, hasta 256GB de almacenamiento expandible vía tarjeta (nuestra unidad contaba con 128 GB) y una sólida batería de 5000mAh con carga rápida. Esta última entrega un rendimiento de más de un día y medio, ya que sus números son una base aceptable para cualquier tipo de smartphone que no quiere quedar en vergüenza de autonomía.

Y ante esas bases, la construcción del equipo también es muy sólida, tiene una gama de color posterior atractivo - aunque siempre ocupé el equipo con su protector de goma - y sus bordes son anchos, pero no molestan para nada. Quizás la gran discusión puede darse por un factor muy llamativo: tiene dos agujeros frontales que forman parte de su sistema de cámaras.

Esas dos cámaras frontales, una principal de 16mp y otra de 8mp ultra gran angular, cumplen su tarea sin mayores problemas y están dispuestas porque el equipo incluye funciones de seguimiento en video a las que pueden sacarle partido durante una videollamada. Es decir, si se mueven durante una conversación, el teléfono tiene la capacidad de realizar un seguimiento y autoenfoque a la vez. Y aquello solo se puede destacar en estos tiempos de pandemia.

A las cámaras pueden sumar un lente principal de 64 megapixeles, que no es nada del otro mundo pero está bien como una base para las actuales condiciones del mercado, y un lente ultra gran angular de 16mp que sí destaca muy bien en lo que puede llegar a conseguir. A eso sumen unos tradicionales sensores macro de 2mp y otro ToF para auto-foco, que realmente al día de hoy siguen siendo el tipo de sensores que menos utilizo. A continuación, un par de simples ejemplos.

Macro

Gran Angular

Estándar

El teléfono incluye además un modo noche que no brilla, pero al menos cumple la tarea en espacios sin luminosidad. El problema surge cuando estamos en un entorno con contrastes de luz y sombra. Creo que lo mejor es ejemplificarlo con dos ejemplos:

Sin embargo, toda la carne de Motorola está puesta en la parrilla en base a su sistema “Ready For”, que provoca que el equipo incluya accesorios pensados para sacarles el jugo.

A grandes rasgos, esta es una opción que permite conectar el equipo a una pantalla externa a través de un cable USB C-3/HDMI y permite emular a una experiencia de un computador.

Obviamente aquella logra aprovechar características de productividad, esenciales en la era del teletrabajo, pero también está pensada para el entretenimiento, ya sea para ver streamings o inclusive jugar videojuegos. Y si tomamos en cuenta que el equipo tiene un Snapdragon 870, el equipo no suda con las alternativas disponibles en la tienda de Google.

Y son esos últimos factores los que terminan empujando a la apuesta del Moto G100, ya que el “Ready For” permite que este dispositivo se distinga por su propia cuenta y sea una alternativa a considerar en el cada vez más peleado rubro de los smartphones de gama media-alta.

Pero al mismo tiempo, también está otro punto inevitablemente relacionada con sus características: el precio. En su lanzamiento en Chile, el Moto G100 salió al mercado por un valor de $599.990 pesos. Aquello lo pone a mitad de camino entre un equipo de gama media y un flagship en versión más económica, por lo que se instala a medio camino. Y cuando una persona está buscando solo un smartphone, y no le interesa el aspecto del Ready For, no es tan fácil destacarlo. Pero como este intenta hacer más que ser un mero teléfono inteligente, su gancho pone estas otras cartas sobre la mesa. Y sin duda son atractivas.