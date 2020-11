Review | Moto G9 Plus, un gama media que destaca por su notable autonomía

En el poblado campo de la gama media, la familia Moto G se ha ganado su lugar con fuerza. Durante los últimos siete años, desde que el primer móvil fuese lanzado en 2013, este tipo de dispositivos se han convertido en sinónimo de prestancia, confiabilidad y rendimiento apropiado.

El más reciente modelo de esta línea, el Moto G9 Plus, sigue tocando las teclas ya conocidas, pero volcándose a una apuesta que no solo entrega mayor tamaño con su gran pantalla, sino que también entrega una notable autonomía cortesía de una potente batería.

Las siguientes son sus características técnicas:

Pantalla LCD de 6,8 pulgadas Full HD+

Procesador: Snapdragon 730G

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 128 GB ampliable vía microSD

Cámara frontal: 16 MP

Cámara trasera: Sensor principal de 64 MP, ultra angular de 8 MP, sensor de profundidad de 2 MP y sensor macro de 2 MP

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 30W

Sistema operativo: Android 10

Pues estas fichas sobe la mesa, obviamente lo que primero que destaca es la pantalla, ya que sus dimensiones de 6.8 pulgadas inclusive superan con creces a varios de los equipos de gama alta más populares que han sido lanzado este año.

Obvio, su tecnología de display no es de tope de línea, pero su ambición no va para ese lado. Su foco es entregar más por menos a los consumidores. De ahí que su tratamiento de colores, brillos y contraste está muy bien para lo que es un panel LCD en pleno 2020.

En esa línea, el diseño en general del equipo también es consistente. Ahí está el agujero frontal para la cámara que no molesta para nada, las terminaciones de sus marcos laterales finos que sopesa el mayor tamaño en el marco inferior o la composición posterior del equipo, que a pesar de ser solo una carcasa de plástico trasero, sitúa bastante bien a las cámaras posteriores.

Lo importante ahí es que todo el conjunto le da una apariencia más premium de lo que debería tener un equipo de estas especificaciones, aunque por su valor eso inevitablemente implica un peso un pelo por sobre la media.

Ahora, si luce bien, el equipo también funciona mejor cortesía de sus especificaciones técnicas encabezadas por un procesador Snapdragon que está presente en varios de los smartphones de gama media más atractivos del mercado, como es el caso del Google Pixel 4A, pero que no llegan oficialmente al país.

De ahí que el Moto G9 Plus responde a nuestras exigencias bastante bien, más allá de que se tome un poco más de tiempo de lo habitual para el procesamiento de sus fotografías o su respuestas para abrir aplicaciones a través de las notificaciones sea un poco más lenta. Pero si no están acostumbrados a un gama alta realmente no lo notarán ni será un problema.

Lo que tampoco es un impedimento es su la batería de 5000 mAh, la cual entrega una autonomía que llega sin problemas a los dos días de uso no intensivo y que además cuenta con carga rápida de 30W. Hace rato está claro que la triada cámara-pantalla-batería es lo que más interesa a los consumidores, y hasta comerciales se han realizado en esa línea, y el Moto G9 Plus cumple con creces para justificar su costo.

En esa línea, el sistema de cámaras es versátil debido a los múltiples lentes a disposición, pero es el punto más bajo de su propuesta.

El lente más utilizado, el sensor principal, es de 64 megapixales y otorga más detalles en las capturas, especialmente en los planos más cerrados, aunque esa opción no viene por defecto. Pese a que entrega más detalles, con luces como la del atardecer no responde tan bien y esa es la mochila que tiene que cargar el resto de su configuración.

Su modo noche cumple en escenarios de poca luz, aunque cargándose a la sobreexposición, y el HDR es un buen aliado de procesamiento para todos aquellos que prefieran sus fotografías con la pichicata artificial.

Por su parte, el lente macro cumple mejor que el gran angular, básicamente porque tenemos accesos a tomas de acercamiento que de por si lucen más, y la cámara selfie simplemente cumple sin caer en las mejoras de procesamiento automático que caracteriza a otras cámaras. Pero la mochila pesada vuelve en lo que concierne a los videos, ya que estos pueden grabar en 4K a 30FPS, pero sus resultados dependerán de sus condiciones lumínicas.

Foto macro con buena iluminación:

Foto macro a las 20:00 hrs

En general, si necesitan un equipo que rinda bien, especialmente en la autonomía, y no se quede atrás en otros aspectos técnicos, esta apuesta de Motorola cumple tan bien como el mejor de los equipos gama media disponibles en el mercado. Ahora: ¿Es el mejor gama media? Eso no es fácil de responder ante la gran variedad de equipos existentes, los que a su vez se ajustan a las necesidades de la gran variedad de usuarios, pero al menos este G9 Plus se atreve a dar la pelea.

El Moto G9 Plus fue lanzado hace algunas semanas' en dos colores: Azul Dive y Rosa Champagne. Su precio sugerido en Chile es de $299.990, aunque ya lo pueden encontrar a $259.990 en algunas tiendas especializadas y el retail.