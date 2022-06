Review | Poco F4 GT, un smartphone gamer que entrega todo lo que esperas de un equipo pensado para la experiencia de juego

Es tan amplio el abanico de posibilidades que entrega el mercado de los smartphones, que elegir una alternativa generalmente se asocia más a las posibilidades que entrega el bolsillo de cada consumidor, que a las propias prestaciones que - siendo sinceros - ya se diferencian en detalles muy puntuales a la hora de hablar de las diversas gamas existentes.

En el caso de POCO, una marca que ha entrado con fuerza de la mano de equipos con prestaciones técnicas que están por sobre la media de los dispositivos que lanzan en sus respectivas gamas, su nuevo principal exponente es un smartphone acompañado de las siglas F4 GT, pero que básicamente es su equipo pensado en sacarle el jugo a la experiencia de videojuegos móviles.

Es por eso que este nuevo dispositivo literalmente se la puede con todas las aplicaciones sin sudar ni una sola gota. ¿Un buen procesador de última generación? Check. ¿Que debe tener más memoria de lo usual para hacer frente a todos los procesos que implica una experiencia de juego? Pues los tiene. ¿Una pantalla y baterías con sólidos números? Tampoco hacen falta.

Constaten su caballito de batallas con las siguientes especificaciones técnicas:

Pantalla : 6.67 pulgadas AMOLED con tasa de refresco de 120 HZ protegida con Glorilla Glass Victus

Procesador : Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

Sistema operativo : Android 12 + MIUI 13

Memoria : 8/12 GB de RAM con 128/256 GB de almacenamiento

Cámaras : Frontal de 20 megapixeles, sistema trasero con un sensor principal de 64 megapixeles, ultra gran angular de 8 megapixeles y macro de 2 megapixeles

Batería : 4700 mAh con carga rápida de 120 W

Otros: Conectividad 5G, WiFi 6+, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB tipo altavoces estéreo JBL, Dolby Atmos, lector de huellas

Uno de los primeros elementos que llama la atención con este equipo radica en su construcción exterior, la que busca instalarlo como una pieza moderna y, a la vez, menos estridente de lo que podría esperarse de un equipo para gamers. Aún así, su diseño de carcasa tiene algunos elementos que dejan en claro que este es un equipo volcado completamente al hardware, replicando lo que podría esperarse de diseños presentes en alguna torre de un PC.

Al mismo tiempo, sus materiales también se vuelcan hacia el lado premium, ya que cuenta con un acabado de cristal, biseles de aluminio y un módulo de cámaras traseras que no es prominente y que es acompañado de un llamativo símbolo de rayo para indicar la presencia del flash.

Otro aspecto llamativo de su presentación exterior radica en la presencia de dos botones bastante cómodos que funcionan como gatillos y que obviamente pueden convertirse en buenos aliados para las sesiones de juego. Estos se activan con una pestaña manual que puede quedar “en rojo” cada vez que no los necesitamos ni queramos hacer uso de ellos para instancias que están fuera de las aplicaciones de juego. Pero, claro está, también podemos configurarlos como accesos rápidos de aplicaciones como la cámara.

También es necesario destacar que el acabado premium cruza a todos los aspectos del teléfono, ya que aunque su pantalla posee bordes, estos no son prominentes, y tanto el peso como el tamaño están bien resueltos. Inclusive la disposición de los parlantes, que están ubicados en la parte superior, se pueden considerar no solo por su potencia, sino que también por su posición para que no sea fácil taparlos.

En lo que respecta a lo que más interesa en términos de un smartphone, la pantalla logra una presentación atractiva, de colores vívidos, en la línea de lo que se espera de un panel AMOLED. Asimismo, como tiene una tasa de refresco no adaptativa de 120Hz, su consumo de la batería está por sobre la media, pero el rendimiento “normal” del equipo está en línea de lo que podemos esperar cortesía de una batería de 4700 mAh.

Asimismo, si no van a usar tanto las aplicaciones de juego, de todas formas está la opción de optar por una tasa de 60Hz o, por el contrario, hacer uso de la opción de carga lista para quedar completamente en verde en cosa de menos de 20 minutos.

Sumado al hecho de que el smartphone cuenta con el poderoso Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que básicamente es el procesador que se espera de casi cualquier equipo Android de gama alta, y una alternativa de RAM que se dispara hasta los 12GB, este es un smartphone rápido y que entrega mucha fluidez en su navegación, por lo que no van a tener problemas a la hora de probar ningún tipo de aplicación. De hecho, en su uso diario queda claro que el equipo está construido de una forma en que realmente no se recalienta en exceso después de extenuantes tandas de juego.

Ante todo lo anterior tienen que tener en claro que este equipo de todas formas no logrará sostener 60FPS en juegos tan demandantes como Genshin Impact, ni tampoco hará que se salten de forma casi instantánea todos sus tiempos de carga, pero su presentación visual es tan óptima como puede lograrse en un smartphone de gama alta de la actualidad. Al mismo tiempo, la opción de Game Turbo entrega mejoras adicionales que nos pueden permitir que este equipo siempre rinda al 100% de su capacidad para sacar ventaja de la experiencia de juego.

En lo que concierne al último gran punto que interesa a los consumidores, lo que concierne a las cámaras, el equipo cuenta con una disposición de sensores que logran resultados bastante buenos inclusive en condiciones de baja luminosidad. No es un equipo que entregue un hardware que obtenga las mejores capturas, pero ciertamente se defiende considerando que su foco no es volcarse con todo en el aspecto fotográfico.

En ese sentido, claramente las capturas obtenidas no están a la par de lo que consiguen otros equipos de gama alta que ponen a los sensores fotográficos como su principal arma pero este equipo gamer no se queda tan atrás y puede conseguir resultados satisfactorias para todos los usuarios que esperen obtener fotografías apropiadas para equipos del año 2022.

A continuación algunos ejemplos.



















Antes de terminar, queda remarcar que otro punto relevante tiene relación con la capa MIUI 13 que tiene este equipo, ya que. sigue la línea de todos los equipos de Xiaomi que la utilizan. Es decir, entrega un nivel de personalización bastante profundo y una interfaz de escritorio bastante limpia que resulta bastante intuitiva a la hora de acercanos a nuestra configuración predilecta. Sí, hay varias aplicaciones pre-cargadas, pero nada que moleste en exceso.

Y a la larga, solo queda destacar que este es un equipo mucho más accesible que la norma de equipos de tope de línea del mercado Andorid, pero su foco gamer entrega prestaciones que le permiten acercarse varios escalones. De ahí que solo basta agregar que el Poco F4 GT tiene un precio sugerido que alcanza a los $699.990 pesos chilenos, pero actualmente se puede encontrar en oferta por $669.990 pesos chilenos en portales como Xiaomi Store Chile y Xiaomi Online.