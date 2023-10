Review | Pokémon Scarlet: The Teal Mask, un DLC con una atractiva pero breve historia

Finalmente es que se encuentra disponible la primera parte del DLC de Pokémon Scarlet, The Teal Mask, un DLC que nos traslada a una nueva región, nos presenta nuevos personajes e incluye una variedad de Pokémon, tanto nuevos como antiguos, a la última entrega de la saga.

The Teal Mask, es la primera parte de The Hidden Treasure of Area Zero y nos traslada hasta la región de Kitakami, un nuevo lugar inspirado en Japón y donde llegaremos como parte de un viaje anual organizado por la profesora de la Blueberry Academy, Mrs Briar. Al llegar al lugar es que comenzará esta nueva aventura y donde nos encontramos con el Festival de las Máscaras, el cual está ligado a una antigua leyenda que marcará nuestro viaje por esta región.

Es así como comienza esta historia que hará que nuestro personaje cruce su camino con Ogerpon, un nuevo Pokémon que se suma a la franquicia, siendo uno de los pocas nuevas adquisiciones que tendrá el DLC, dado que la gran mayoría son criaturas que regresan de entregas previas.

Durante gran parte de la aventura seremos acompañados por Carmine y su hermano pequeño Kieran, quienes asumirán el clásico rol de rival, teniendo varias batallas con ellos a medida que avanzamos.

La historia de esta se desarrolla de buena forma, cuenta con algunos giros en la trama, los cuales en cierta medida resultan predecibles, pero de todas formas logra cautivar a medida que vamos jugando y nos mantiene atentos a lo que está ocurriendo. El mayor punto en contra que tiene la trama, es que se siente un tanto breve para el juego, sobre todo cuando llegamos al final y nos enteramos que esta continuará en la segunda parte del DLC, The Indigo Disk, el cual se situará en la academia Blueberry.

En cuanto a la región de Kitakami, hay que mencionar que al igual que el juego base, nos entrega una zona completamente abierta para explorar, algo que resulta atractivo y entrega varias horas de juego, sobre todo si buscas completar el pokedex, y es que Kitakami a pesar de ser un escenario de considerable menor tamaño que el juego base, si cuenta con múltiples áreas con diferentes Pokémon para capturar.

En cuanto a los Pokémon que nos encontramos en este DLC, si no has terminado el juego es que rondarán entre nivel 10 y 30, mientras que si ya lo hiciste lo harán entre 50 y 70, en este punto, hay que mencionar que si ya acabamos el juego es probable que nuestro equipo acabe con bastante facilidad con todos los oponentes que nos encontremos, por esto te recomendamos comenzar el DLC con un equipo nuevo, si quieres capturados en el mismo DLC, con el fin de que se encuentren entre los niveles de los Pokémon salvajes y hacer más atractiva la experiencia.

El DLC de igual forma, añade algunas actividades extras, por un lado un mini juego en donde debemos recolectar una serie de frutas de determinados colores antes que el tiempo se acabe, mientras algunos Pokémon intentan robar las que ya reunimos y por otro lado, uno centrado en la fotografía.

El primero de estos, resulta bastante sencillo y divierte en un comienzo, el segundo, nos llevará a tomar fotos de diferentes Pokémon, en una especie de “mini Pokémon Snap”.

Finalmente, hay que apuntar que aunque el DLC resulta atractivo y su duración dependerá si te centras netamente en la historia o buscas completar el pokedex -algo que cabe mencionar tiene su recompensa-, un problema es que no soluciona los problemas de rendimiento que tenía el juego base, con lo cual no será raro que tengas más de algún bug visual o caída en los cuadros por segundo.

En conclusión…

Dejando de lado los problemas de rendimiento, The Teal Mask resulta en un atractivo pero breve DLC. Nos presenta una nueva región y nuevos personajes, pero no deja de sentirse como un prólogo de lo que está por venir. De todas formas, la historia resulta bastante atractiva a la vez que trae de regreso múltiples Pokémon de generaciones previas, así como varios nuevos para disfrute de todos.