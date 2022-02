Review | Razer Kraken V3, una sólida opción de audífonos gamer con iluminación RGB

Lo primero que llama la atención con los Razer Kraken V3, uno de los nuevos audífonos lanzados por la marca de estilo gamer, es su sólida construcción. Aquello no debería sorprender, considerando que esa es precisamente una de las cualidades que define a los productos de la compañía, pero de todas formas es algo necesario de remarcar a la hora de tomar este dispositivo en tus manos por primera vez.

También es necesario notar que estos audífonos solo cuentan con una conexión por cable USB, pero tienen un peso apropiado para un audífono over-ear (que son aquellos modelos clásicos que van sobre la oreja), no se sienten para nada frágiles y las piezas se mueven a la perfección para acomodarse a tu cabeza. Una vez que te los colocas, sus almohadillas son bastante cómodas y. al menos a mi, no me molestaron en las sesiones de juego, aunque de seguro alguien podría levantar la voz por el hecho de que las almohadillas no rotan.

Aún así, la construcción es precisamente lo que esperas de un equipo de su línea de precio ($99 dólares o alrededor de $80 mil pesos chilenos sin contar impuestos), pero también tiene el valor agregado que representa el estilo, la calidad de audio y los componentes estéticos que caracterizan a Razer.

Por ejemplo, cuentan con un controlador patentado de titanio llamado “Triforce”, el cual entrega una calidad buena en los bajos, aunque no se queda atrás en los sonidos agudos o medios. Además, aunque no son unos audífonos de tope de línea, su rango de audio cumple bien y es personalizable a través de la aplicación de Windows llamada Razer Synapse. En ella encontrarán las opciones básicas de ecualización, manejo de los bajos o la normalización de la voz, aunque no esperen nada espectacular en ese apartado.

Adicionalmente, si pagas para acceder a ella, también cuenta con soporte para la aplicación THX Spatial Audio, lo que entrega una opción envolvente 7.1 para sacarle partido a tus juegos y acceder a una experiencia más inmerisva. Eso último es clave, porque más allá de que puedes utilizar a estos audífonos en un uso diario para tus tareas de oficina, y no tener mayores quejas a la hora de reproducir música en las tradicionales aplicaciones de streaming, este es un audífono gamer de tomo y lomo. De ahí que en su caja no trae un adaptador para un jack para el smartphone ni tampoco para un puerto USB-3.

En términos gamer, el audífono cuenta con un micrófono cardioide unidireccional que es muy fácil de conectar o desconectar según sea tu necesidad. La calidad de captura de audio está en la línea de lo que se espera de un audífono gamer, pero entregando una calidad que me parece que está por sobre la media cortesía de su tecnología Hyperclear, para quitar los ruidos de fondo. No está al nivel de un micrófono dedicado más profesional, pero cumple muy bien con su tarea.

Un breve ejemplo:

Por otro lado, y siguiendo las tendencias instaladas desde hace rato, este es un audífono que cuenta con la tecnología Chroma RGB, por lo que tiene un sistema de iluminación que es completamente personalizable cuando lo conectas a tu computador por su puerto USB-A y accedes a la aplicación correspondiente (Razer Chroma). De ahí que estos son unos audífonos bastante bonitos en términos de su apariencia y claramente les puedes sacar partido durante el streaming en vivo.

En tanto, y más allá de su uso en computadores personales, ya que obviamente también se pueden utilizar en Mac, los Kraken v3 se pueden utilizar perfectamente en consolas. Por ejemplo los utilicé conectándolos a una Playstation 5 y su funcionamiento plug-and-play fue completamente óptimo, aunque debo recalcar que pierdes acceso a la personalización y ecualización por aplicación.

Y en lo que realmente importa, su calidad de sonido está en un buen rango, por lo que si requieren de un buen par de audífonos para escuchar los pasos de sus rivales en un shooter, este dispositivo cumplirá la tarea de forma eficiente, correcta y clara.

Así que en definitiva, tanto por la calidad de audio, su construcción y lo fácil de su personalización, solo tuve una experiencia positiva con el uso de estos audífonos y representan una buena alternativa para todos aquellos que estén en busca de una opción sólida para su experiencia sonora durante el juego.

Los Razer V3 se encuentran en tiendas especializadas, el retail y en plataformas como Amazon. En esta última se encuentra a 99 dólares y está incluida en el sistema de envíos gratis para Chile (Aunque como supera los 30 dólares, hay que agregar los impuestos).

Adicionalmente tengan en cuenta que Razer cuenta con cuatro diferentes modelos en su línea Kraken V3. Por ejemplo, los Kraken V3 vienen a ser los audífonos de segundo nivel, superando a los más económicos Razer V3 X que no tienen soporte del THX Spatial Audio y tienen controladores menos poderosos.

Los audífonos top son el Kraken v3 Hypersense y el Kraken v3 Pro. Ambos dispositivos cuentan con tecnología Hypersense, que entregan una experiencia háptica en el que las señales de sonido se convierten en vibraciones en tiempo real. Adicionalmente, el modelo Pro mejora la calidad del micrófono.

Pero más allá de esos puntos, los Kraken v3 cuentan con sus mismas características de reproducción de audio que los modelos más costosos.