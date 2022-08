Review | Saints Row regresa con un juego cargado de acción

Luego de varios años, este 23 de agosto finalmente Saints Row regresa con una nueva entrega, que representa un reboot en la historia pero manteniendo las bases que volvieron tan popular a la saga.

Desarrollado por Volition y publicado por Deep Silver, Saints Row nos presenta una historia de origen, en la cual seguiremos las aventuras de cuatro amigos que fundan una nueva banda, Los Santos, y que tendrán que ir ganándose su espacio poco a poco, hasta hacerse con todo el control de Santo Ileso, la ciudad donde se desarrolla el juego.

La historia del juego comienza con el grupo de amigos intentando ganarse la vida en Santo Ileso, con varios de estos perteneciendo a las bandas que ya existen en la ciudad, como lo son los Panteros y Los Ídolos, cada una con su propio estilo bien definido. Mientras la primera es una banda criminal más tradicional, los Ídolos son una agrupación anarquista, pero con una estética moderna, junto con estos es que tenemos a Tecnología de defensa Marshal, que es más como una banda corporativa, con armamento y vehículos futuristas.

Todas estas bandas le dan vida a Santo Ileso, ciudad que incluso podríamos definir como un quinto personaje, y es que más allá de la historia y las misiones que la componen, el mundo cuenta con una enorme cantidad de actividades por hacer, entregando bastantes horas de juego fuera de la trama central. A pesar de esto, el mundo que presenta Santo Ileso, no deja de sentirse un tanto vacío más allá de las actividades por hacer.

Saints Row cuenta con una enorme cantidad de misiones secundarias, las cuales son de diversos tipos, desde viajes en coche intentando llegar a determinado punto, a destruir objetivos mientras usamos el planeador, descubrir coleccionables ocultos que luego podemos ubicar en nuestra base, entre otras cosas. Esta enorme cantidad de contenido puede resultar un poco abrumante al momento de mirar el mapa, ya que vemos que la cantidad de cosas por realizar es bastante y tras ir avanzando cada vez hay más.

Volviendo a la historia, hay que mencionar que las diferentes misiones no son extensas, por lo que podemos ir avanzando poco a poco y parar en el momento que queramos sin mayor problema. La historia resulta atractiva, ya que vamos conociendo los inicios de Los Saints, y poco a poco vamos ganando influencia a lo largo de Santo Ileso.

Un elemento que logro bien el juego, es el demostrar cómo nuestra banda va creciendo, para lo cual vamos reclutando personas quienes poco a poco van poblando nuestra base, y hace que se sienta mucho más viva, a la vez que vamos construyendo diferentes estructuras a lo largo de Santo Ileso, aumentando nuestro control sobre la ciudad, y haciendo visible el impacto que estamos teniendo.

La jugabilidad que presenta Saints Row resulta bastante atractiva, con una enorme variedad de armas, vehículos, en un juego que se esfuerza en demasía que el jugador se divierta, esto a tal nivel que no teme dejar aspectos realistas de lado, ya sea al conducir o en las cinemáticas, o abusar del humor para que no se vuelva una aventura densa. Esto llega a tal punto que a ratos se siente que le quita peso al juego y que se sienta algo netamente para pasar un buen tiempo, que no nos invita a sumergirnos por completo en este mundo.

Para tomar las diferentes misiones, es que el jugador tendrá un celular, donde además podrá equiparse diferentes habilidades, ver el mapa, entre otras cosas. Algo que llama la atención es que al culminar una misión no se te activa ninguna automáticamente, y tendrás que constantemente estar ingresando al celular para ver que misiones están disponibles, y hasta que no las marques como activas no podrás acceder a estas.

Sin duda uno de los aspectos centrales de este juego, es la personalización, donde nos encontramos con un creador de personajes de los más completos que hay en los videojuegos, pudiendo crear personajes humanos con diferentes características de rostro, estatura o cabello, e incluso ponerle prótesis o crear seres con formas más fantásticas. De igual forma la personalización también abarca las armas y vehículos que encontramos, por lo que se puede pasar un buen rato personalizando los diferentes aspectos de estos, hasta que queden de la forma que más nos agrada.

Los gráficos, tal como habíamos mencionado en la preview del juego, no se sienten de última generación, tanto al momento de jugar como en las cinemáticas se nota que el motor gráfico no es del todo reciente, quedando un tanto al debe en este aspecto, aunque pasando a un segundo plano cuando ya te acostumbras y te centras en la jugabilidad.

En conclusión…

Saints Row presenta una nueva entrega que resulta atractiva en su jugabilidad, con una historia de origen bastante interesante. A pesar de esto, el juego no termina de convencer, tanto por sus gráficos, que se sienten un tanto desactualizados, como por su enorme mundo, que aunque posee una enorme cantidad de actividades carece de profundidad. De todas formas, el juego mantiene sus raíces, por lo que si disfrutaste de las entregas anteriores, sin duda pasarás un buen rato con esta historia.