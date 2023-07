Review | Samsung Galaxy A54 5G, un teléfono que sin duda lidera a la gama media

En el escenario de actual de los teléfonos, apostar por un equipo de gama media parece ser la mejor opción. No solo para nuestros bolsillos, sino que también por la forma en que se ha ido cerrando la brecha con los equipos de gama alta.

Claro, los equipos más costosos garantizan mejores resultados fotográficos, pantallas más espectaculares e inclusive un rendimiento bastante superior, pero en el día a día realmente basta con contentarse con las tres B o algo que sea lo suficientemente funcional como para garantizar buenos resultados en las áreas de cámara, pantalla y batería.

En ese sentido, Samsung es una marca que ha logrado instalarse como un líder en todos esos ámbitos, por lo que hacer uso de uno de sus smartphones de gama media garantiza el acceso a un trabajo muy por sobre la media. No solo eso, siguiendo también lo que han hecho otras compañías tecnologías, los equipos gama media desarrollados por la marca surcoreana entregan acceso a funcionalidades que antes solo estaban destinados a los teléfonos inteligentes de gama alta.

Tomen como ejemplo al Samsung Galaxy A54, un equipo que no solo tiene cobertura a las redes 5G, sino que también alternativas como una pantalla de primer nivel, un escáner óptico de huellas bajo la pantalla, protección IP67 para no tener problemas al sumergido en el agua o una cubierta en vidrio Gorilla Glass, la cual le da una apariencia más premium.

Sumen un diseño que no se aleja de lo que la propia compañía viene haciendo con sus teléfonos más costosos y de entrada tendrán un equipo realmente atractivo que se instala como una buena opción cuando piensas en cambiar tu teléfono sin tener que gastar una millonada.

Características técnicas base del Galaxy A54 5G

Sistema operativo: Android 13 con la capa One UI 5.1

Pantalla: Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz

Procesador: Exynos 1380 de 2,4 GHz

RAM de 8 GB y almacenamiento de 128/256 GB con opción de una MicroSD de hasta 1 TB

Cámara frontal: 32 megapíxeles (f/2.2)

Cámara trasera: Lente principal de 50 megapíxeles (f/1.8, OIS), un gran angular de 12 megapíxeles (f/2.2) y uno macro de 5 megapíxeles (f/2.4)

Batería: 5.000 mAh

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

Este smartphone, siendo bastante liviano al tener un peso que por poco supera los 200 gramos, llama la atención de partida gracias a su apariencia exterior que en Chile cuenta con tres opciones de colores (Negro, Blanco y Verde Claro) y que además cuanta con una construcción exterior que se siente absolutamente firme, sin quedar tan al debe en la comparación con un equipo premium.

Al mismo tiempo, haciendo gala de lo anterior, también hay que destacar que la pantalla Super Amoled luce excepcionalmente bien, subiéndole aún más el pelo al equipo y entregando un display que cumple con lo que uno ya define como algo básico para un smartphone en el año 2023: una tasa de refresco de 120 Hz.

Si sumamos el hecho de que su capa de operación de Android es bastante limpio en general, y promete cuatro años de actualizaciones, otro factor que destaca es que este smartphone cuenta con varios ajustes personalizados por Samsung, los cuales están pensados en sacar partido al mundo digital de hoy: desde abrir aplicaciones en ventanas flotantes para apostar por el multitasking a las operaciones de Bixby que permiten automatizar algunos aspectos del uso diario del teléfono.

De ese modo, en primera instancia se puede destacar que obtenemos como resultado un equipo recomendable. Pero ahora si sumamos el trabajo de sus cámaras, se vuelve súper recomendable.

De partida hay que destacar que el software entrega una experiencia de usuario muy buena en este ámbito, por lo que es fácil sacarle el jugo a la propia cámara, ya sea para escanear documentos o disparar ráfagas de fotografías, sin la necesidad de instalar programas adicionales.

Siguiendo las tendencias actuales, el área fotográfica del dispositivo también cuenta con una estabilización de video que hace bastante bien su pega, aunque no opera esto último en 4K, e incluye la posibilidad de alternar de cámara mientras grabamos un video. Y eso es algo que bien pocos equipos permiten.

A lo anterior tenemos que sumar los resultados fotográficos, los que cumplen muy bien tanto en lo que compete a los sensores traseros, aunque el sensor macro no es una gran maravilla y requiere condiciones de buena luz, como en lo que compete a su solvente cámara frontal que debe ser de las mejores que existen en este segmento. Sus cámaras logran resultados bastante naturales y buenos detalles, que es lo mínimo que uno puede esperar.

También hay que agregar que este smartphone realiza una tarea excelente en las tomas realizadas de noche, siempre pensando que esto se trata de un equipo de gama media, controlando bastante bien el ruido.

Mientras se puede agregar que otro detalle que destaca con este Galaxy A54 radica en lo que compete a su batería, ya que su duración es bastante buena y su rendimiento está en línea de lo que uno espera de un equipo de 5.000 mAh, el otro plus de este smartphone son las posibilidades de expansión que involucra a todo el ecosistema Galaxy.

Solo por dar un par de ejemplo, este smartphone se conecta sin problemas a un reloj de Samsung, desde el cual se puede previsualizar su cámara, e inclusive puede conectarse con dos pares de Galaxy Buds al mismo tiempo.

Antes de terminar, tienen que tener en cuenta que el equipo no incluye cargador desde la caja ni jack de audífonos, lo que ya es común en un segmento superior de teléfonos, mientras que la opción en general de este equipo apunta más a la creación de contenido y no al aspecto gamer, por lo que no tiene una personalización o opciones más gamer. Pero de todas formas su procesador les permitirá correr los principales videojuegos móviles sin problemas.

Solo nos queda destacar así que este Samsung Galaxy A54 5G es sin duda uno de los mejores equipos de gama media actualmente disponibles en el mercado, por lo que no solo es una alternativa B para aquellos que no pueden ni quieren tener un Galaxy S de gama alta, sino que realmente es una excelente opción para actualizar tú equipo.

El A54 5G se encuentra disponible desde fines del primer trimestre y su valor actual está en la marca de los $389.990 pesos chilenos en el sitio oficial de Samsung.