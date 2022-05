Rick and Morty tendrá una serie de anime

Adult Swim oficialmente solicitó la realización de una serie de anime basada en Rick and Morty, una propuesta que llegará luego de la experimentación que ha tenido la propia serie principal en otros estilos de animación.

La serie será conocida como Rick and Mort: The Anime y a grandes rasgos será una aventura de 10 episodios que funcionará fuera de la continuidad de la serie central. De todas formas, adaptará temas y eventos de la popular creación de Justin Roiland y Dan Harmon.

El proyecto será realizado por Takashi Sano, conocido por la adaptación de Tower of God y quien previamente realizó dos cortos de la serie: “Rick and Morty vs. Genocider” y “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”.

Esta luz verde se suma a otra serie de anime solicitada por Adult Swim, ya que la marca de Cartoon Network también concretará Ninja Kamui, una serie que estará a cargo de Sunghoo Park, conocido por su trabajo en Jujutsu Kaisen, y presentará la historia de un exninja que escapa de su clan y se esconde en una zona rural de Estados Unidos. Sin embargo, una noche es emboscado junto a su familia por un equipo de asesinos que pertenecen a su antigua organización. Y aquello lo llevará a recuperar su antiguo rol como el Ninja Kamui, un guerrero del siglo 21 que mezcla tradición con armas de alta tecnología.

Todo esto además remarcará el foco en el anime puesto por Adult Swim, ya que su portafolio de proyectos incluye la adaptación del clásico manga Uzumaki de Junji Ito y la propuesta de Blade Runner: Black Lotus.

Tanto Rick and Morty: The Anime como Ninja Kamui debutará en Adult Swim y en la plataforma de streaming HBO Max.