Robert Pattinson protagonizaría la próxima película de Bong Joon Ho

El próximo proyecto de Bong Joon Ho está comenzando a tomar forma. Si bien aún no hay un título ni menos una fecha de estreno para la nueva película del director de Parasite, durante este miércoles se dieron a conocer algunas de las bases de la siguiente producción del cineasta surcoreano.

Particularmente, de acuerdo a Deadline, Bong Joon Ho está negociando para que Warner Bros sea la casa de su próxima película.

El director de Okja pretendería dirigir y escribir esta nueva producción que sería una adaptación de Mickey7, la nueva novela de Edward Ashton que será publicada en el primer trimestre de este año.

De acuerdo a la editorial que publicará el libro, Mickey7 es un thriller de ciencia ficción con elementos similares a The Martian y Dark Matter.

“Morir no es nada divertido... pero al menos es una vida. Mickey7 es un prescindible: un empleado desechable en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Niflheim. Cada vez que hay una misión que es demasiado peligrosa, incluso suicida, la tripulación recurre a Mickey. Después de que muere una iteración, se regenera un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Después de seis muertes, Mickey7 comprende los términos de su trato... y por qué era el único puesto colonial vacante cuando lo tomó”, sentencia la descripción del libro.

Pero aunque desde ya se espera que Bong no se apegue demasiado al material de origen, quizás lo más curioso de este reporte es quién podría protagonizar la película. Después de todo, Deadline dice que Robert Pattinson (The Lighthouse, The Batman) estaría negociando para sumarse a esta producción como su protagonista.

Esta nueva película de Bong Joon Ho será producida por el propio director mediante su compañía Offscreen y también contará con Plan B y Kate Street Picture Company como productores. Pese a que esta apuesta aún no cuenta con una fecha de estreno su desarrollo implicaría el segundo acuerdo entre Bong y WarnerMedia tras el trato para la serie estadounidense basada en Parasite.