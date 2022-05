Roots of Dread será el próximo capítulo de Dead by Daylight

En el contexto del sexto aniversario del juego, Behaviour Interactive anunció al nuevo capítulo de Dead by Daylight.

Este nuevo contenido del juego llevará por título “Roots of Dread” y se enfocará en Haddie Kaur, una nueva sobreviviente que deberá huir de una criatura llamada The Dredge, una masa sin forma que sería la manifestación de la oscuridad y contaría con la capacidad de teletransportarse entre armarios para atrapar a los supervivientes.

En cuanto al mapa, los desarrolladores anunciaron que se llamará “Garden of Joy” y básicamente convertirá una “idílica casa Americana” en “un símbolo fantasmal del horror doméstico en un contexto frío y terrible”.

Pero eso no es todo, porque de la mano de la promesa de más contenido a futuro, Behaviour Interactive también confirmó dos nuevas colaboraciones de Dead by Daylight.

En primer lugar, la compañía reafirmó que lanzará otro capítulo de Resident Evil en colaboración con Capcom. No obstante, no dio más detalles sobre ese plan y por otra parte indicó que presentará una colección de atuendos inspirados en Attack on Titan que incluirán a Dwight como Eren, Zarina como Hange y el Oni como el Titán Acorazado, entre otros.

“Roots of Dread” estará disponible en todas las plataformas desde el 7 de junio.