Ruby Rose comentó sobre su reemplazo como Kate Kane en Batwoman

Luego de la salida de Ruby Rose de la serie Batwoman, desde la producción decidieron no matar a Kate Kane y darle el rol protagónico a un nuevo personaje interpretado por Javicia Leslie que portará el manto de la mujer murciélago.

Aunque en algún minuto Rose expresó que estaría dispuesta a un eventual regreso a la serie, en el último capítulo finalmente se vio a Kate Kane interpretada esta vez por Wallis Day.

Ahora, la anterior protagonista de la serie se refirió a su reemplazo a través de su cuenta de Instagram. Mediante una historia, la actriz dijo: “lamento no haber felicitado a Wallis Day ayer. Sabía de su incorporación desde antes y no sabía cuando iba a transmitirse así que se me olvidó. ¡Pero estoy entusiasmada por ella! Veo todas estas cosas en las que la gente me etiqueta preguntándose como me siento... me siento genial, no tengo nada mas que buenas vibras”.

Hasta ahora la nueva Kate Kane ha aparecido con el ostro cubierto y altamente herido, lo que explicaría eventualmente el cambio en su apariencia.

Aun así, Ryan Wilder se mantendrá como la protagonista de la serie la cual se encuentra actualmente en su segunda temporada.