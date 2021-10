Ruby Rose denunció a los productores y las horribles condiciones en el set de Batwoman

La actriz Ruby Rose utilizó su cuenta de Instagram para denunciar los problemas que tuvo que enfrentar durante su trabajo en la serie Batwoman, la cual decidió abandonar tras solo su primera temporada. “Suficiente es suficiente”, escribió en una de sus historias.

A grandes rasgos, los dardos de Rose apuntan contra la showrunner Caroline Dries, la productora encargada de la coordinación de la historia y el día a día de la serie, junto a los productores Greg Berlanti y Sarah Schechter, quienes a través de Berlanti Productions encabezan el denominado Arroverso del canal The CW de Estados Unidos. El antiguo máximo directivo de Warner Bros TV, Peter Roth, también fue fuertemente cuestionado.

“Le voy a decir a todo el mundo lo que realmente ocurrió en el set. Peter Roth, tu eres el primero. Eres el capítulo uno, no estoy segura si te fuiste después de recibir un ascenso a la posición más alta porque no podías parar de hacer que mujeres jóvenes calentaran tus pantalones, alrededor de tu entrepierna, mientras mantenías esos pantalones o si te fuiste por poner a un investigador privado sobre mi y que despediste tan pronto como su reporte no calzaba en tu narrativa. De cualquier modo, cuando se trata de ti, ya hay un ejército esperando por ti”, escribió la actriz.

Además de sus palabras contra el exchairman de Warner Bros Television, la actriz también mostró imágenes de la sala de un doctor relacionada con la lesión al cuello que sufrió mientras realizaba la serie, agregando que también sufrió de una lesión en las costillas y tuvo que lidiar con un tumor. Y en ese escenario, explicó que fue obligada a retornar al trabajo bajo la amenaza de que todos sus compañeros serían despedidos si no lo hacía.

“A todos los que dijeron que estaba demasiado rígida en Batrwoman, imagínense tener que volver al trabajo 10 días después de esto. ¡10 días! (O todo el equipo y elenco sería despedido si yo decepcionaba a todos, porque Peter Rothj dijo que no me cambiaría por otra actriz y yo había hecho perder millones al estudio (por lastimarme en su set) y que sería la culpable de que tantas personas perdiesen su trabajo”, agregó.

Sus críticas contra los productores

Como parte de sus palabras, Ruby Rose solicitó a los fans de la serie que dejaran de pedirle que vuelva “a esa serie horrorosa”, ya que expresó que no volvería. “No volvería por ninguna cantidad de dinero o si me pusiesen una pistola en la cabeza”, dijo.

En ese sentido, Ruby Rose dejó en claro que no renunció y que considera que los productores “arruinaron a Kate Kane y destruyeron a Batwoman”.

En ese sentido, la actriz aseguró que el equipo tuvo que presenciar cómo una persona sufrió quemaduras en tercer grado durante las grabaciones, con la piel cayéndosele de su rostro, y solo minutos después les solicitaron realizar una escena de sexo sin darles tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Además, puso sobre la mesa el hecho de que dos dobles de acción murieron durante los trabajos de la primera temporada y que una productora asociada quedó parapléjica por un accidente que ocurrió mientras la serie realizaba sus trabajos al tiempo que otras paralizaban sus trabajos por la pandemia.

“La showrunner Caroline Dries no tiene corazón y quería que terminasemos la temporada a través de la pandemia y le dije que eso era una mala idea. Le dije que todos estaban demasiado distraido, constantemente revisando las actualizaciones sobre el COVID y el estado de sus amigos. Que ver que Riverdale, The Flash y Supergirl ya habían paralizado, sentí que algo malo podría suceder y ella visitó con suerte cuatro veces el set en el año... algo sin precedentes”,

Pero las palabras de Ruby Rose no se quedaron solo ahí, ya que explicó que el actor Dougray Scott lastimó a una doble de acción, le gritaba a las mujeres y que lidiar con él era “una pesadilla”.

El alejamiento de Ruby Rose de Batwoman se anunció en mayo de 2020 y en ese momento se describió, por parte de los productores, como un quiebre ya que la actriz “no estaba contenta con trabajar en la serie”