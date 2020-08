Rumor apunta a que la PlayStation 5 estaría dando problemas con la resolución 4k

El insider de la industria de los videojuegos, Dusk Golem, quien ha dado a conocer varias filtraciones en el último tiempo relacionadas con Resident Evil 8: Village, recientemente mencionó contra la próxima consola de Sony, presentaría “mucho falso 4k”.

“He utilizado Resident Evil 8: Village como ejemplo pero he escuchado a otros desarrolladores decir que PS5 se resiente particularmente con los juegos a 4K, así que veréis mucho falso 4K”, publicó a través de su cuenta de Twitter, agregando que a algunas personas no les importa, pero preparaos para eso también. Xbox Series X no tiene el mismo problema”.

Por si fuera poco, el insider fue más allá y señaló que existe la posibilidad de que la consola de Sony sea la más cara y a la vez de menos potencia, mientras que la XBox Series X, que es más potente costaría menos dinero.

“La gente tiene que prepararse para la posibilidad real de que PS5 acabe siendo la consola más cara de las dos. Estoy tratando no decir mucho al respecto porque me han pedido que no lo haga, pero prepárense. Xbox Series X será la consola menos cara y la más potente”.

Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce el precio que tendrán ambas consolas, así como la fecha exacta en que saldrán al mercado. A pesar de esto hace unos días es que se conoció que en el caso de la Xbox Series X, esta llegará en el mes de noviembre.