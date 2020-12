Rumor apunta a que Netflix estaría desarrollando una serie de ‘The Elder Scrolls’

La popular saga de videojuegos The Elder Scrolls podría tener una adaptación a serie de la mano de Netflix, según un reciente rumor.

La información proviene desde el portal We Got This Covered, quienes apuntan que la serie basada en el juego de Bethesda sería tan grande como la adaptación de The Witcher.

Esto sin duda llama la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que a comienzos de año Bethesda Softworks anunció que estaba trabajando en una serie de otro de sus juegos, Fallout, con la competencia de Netflix, Amazon Prime.

Cabe recordar que actualmente se encuentra trabajando en la sexta entrega de The Elder Scrolls, juego del cual hasta el momento se desconocen mayores detalles.