Rumor: Marvel Studios habría contactado a Ben Affleck para un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ya está confirmado que durante este año Ben Affleck volverá a las películas de superhéroes de la mano de su despedida del papel de Batman en la cinta de The Flash. Sin embargo, de acuerdo a un nuevo rumor, Affleck podría aparecer en otro proyecto de superhéroes antes de aquella producción de DC.

Según Big Screen Leaks, Marvel Studios habría contactado a Ben Affleck para un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Por supuesto, ese potencial cameo no tendría nada que ver con la versión de Batman interpretada por el actor y obviamente estaría vinculado al rol de Matt Murdock/Daredevil que Affleck plasmó en la película de 2003 sobre el protector de Hell’s Kitchen.

“Por razones obvias, me pidieron que mantuviera esto en secreto, pero Marvel se acercó a Affleck para un cameo como Daredevil. Enviaron contratos preliminares a su equipo, pero no estoy seguro de si salió algo de eso”, señaló Big Screen Leaks. “Tengan en cuenta que escuché esto en octubre/noviembre, por lo que cualquier cosa podría haber sucedido desde entonces. Aunque no he oído ninguna actualización”.

Si bien esto permanece en el terreno de los rumores y el propio reporte desconoce qué pasó tras el contacto de Marvel Studios con los representantes de Affleck, otros supuestos filtradores no tardaron en respaldar esta información sobre el rumoreado acercamiento entre ambas partes.

Así, aunque todo esto podría quedar en nada y por el momento no habría algo definitivo sobre una potencial participación de Affleck en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, recuerden que aquello estaría en el terreno de las posibilidades porque la nueva película enfocada en Stephen Strange no solo abordará el tema del Multiverso, sino que aparentemente la idea sería que incluyera varios cameos y referencias a otras producciones de Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.