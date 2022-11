Rumor: Ryan Gosling y Alexander Skarsgård estarían en la mira de Marvel Studios para interpretar a Sentry

Días atrás les contamos de un rumor que decía que Marvel Studios tendría planes para sumar a Sentry a su universo cohesionado en el contexto de la película de los Thunderbolts. Bueno, ahora a partir de ese reporte surgió un nuevo rumor que apunta a los supuestos candidatos para encarnar al personaje.

De acuerdo a Daniel Richtman (vía The Direct), Marvel Studios estaría interesado en que Sentry sea interpretado Ryan Gosling (Blade Runner 2049, La La Land) o Alexander Skarsgård (Godzilla vs. Kong, The Legend of Tarzan) en el MCU.

Por ahora se desconoce si el estudio efectivamente ha conversado con alguno de esos actores, pero cabe recordar que tiempo atrás, a partir de un comentario de Gosling sobre Ghost Rider, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, expresó que le gustaría encontrar un sitio para el actor en la franquicia.

Por otra parte, mientras una aparición de Sentry en la película de los Thunderbolts todavía no es algo oficial, aparentemente Marvel Studios buscaría que el personaje sea interpretado por un actor de entre 30 y 50 años que tendría la misión de presentar a esta figura como “un villano en conflicto y poderoso” similar a un “Superman malvado”.

Con o sin Sentry la película de los Thunderbolts se estrenará en julio de 2024.