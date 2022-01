Rumores apuntan a que PlayStation estaría preparando un evento para febrero

Un rumor apunta a que en febrero próximo PlayStation realizaría un evento para detallar de esta forma los lanzamientos y juegos que llegarán en los próximos meses a PlayStation 4 y PlayStation 5.

El rumor fue comentado por el conocido filtrador Tom Henderson, quien señaló que es muy probable que ocurra al tener en cuenta “eventos de febrero y anteriores fechas de PlayStation”, y apuntando que “probablemente será un State of Play, pero tiene el potencial de ser bastante grande en mi opinión”.

Cabe mencionar que en 2022 se espera que lleguen algunos importantes títulos a PlayStation, como lo es God of War Ragnarok, además, según Henderson, en esta presentación se podría tener el primer vistazo a Hogwarts Legacy.

Por otro lado, hace unos días surgió el reporte de que Sony habría llegado a un acuerdo para llevar Half-Life: Alyx a PlayStation VR2, algo que también podría formar parte de esta presentación, así como el rumoreado remake de The Last of Us.