Russian Doll: La serie de Netflix presenta a su segunda temporada con un tráiler

Russian Doll, la serie de Netflix protagonizada por Natasha Lyonne (American Pie, Orange is the New Black), volverá a la plataforma de streaming con su segunda temporada el próximo 20 de abril.

De ahí que ahora, para promocionar el lanzamiento, el servicio presentó un tráiler oficial que nos trae de regreso a los problemas de Nadia, en una historia situada cuatro años después de que logra salir del loop temporal en el que estuvo encerrada.

Claro que ahora tendrá problemas más grandes, ya que la propia protagonista clama haber roto el tiempo mientras se confronta a diversos saltos que la llevan a varias épocas.

Vean el tráiler a continuación.

Leslye Headland, la creadora de la serie, solo será la productora ejecutiva en esta ocasión, cortesía de su proyecto de Star Wars en Lucasfilm, por lo que la propia Lyonne tomó las riendas de esta continuación de la elogiada serie y se encargó de dirigir todos los episodios. Y además de protagonizar, también escribió guiones para la serie.