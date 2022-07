Sadie Sink y su futuro en Stranger Things: “No tengo idea de lo que va a suceder con Max en la quinta temporada”

En conversación con el portal Deadline, Sadie Sink abordó su trabajo en la más reciente temporada de Stranger Things, cuyos últimos episodios fueron estrenados durante la semana pasada.

Dejando en claro que solo tuvo conocimiento de lo que sucedería con Max una vez que leyó los guiones, ya que inicialmente los hermanos Duffer - creadores de la serie - solo le tantearon el terreno que terminaría recorriendo, la actriz dejó en claro que quedó impactada con el destino de su personaje.

“Recibimos los guiones de los primeros cuatro episodios y comenzamos a filmar y luego nos cerraron por el COVID. Después recibimos los guiones de los últimos episodios mientras estábamos encerrados. Así que sabía a lo que estábamos yendo. Pero eso solo fue porque tuvimos ese descanso para recibir los guiones un poco antes del proceso de filmación por la pandemia. Una vez que descubrí a dónde iba, me sorprendió mucho”, explicó Sink.

En ese sentido, Sadie Sink dejó en claro que por ahora desconoce completamente cuándo o cómo volverá a trabajar en la última temporada de la serie.

“Toma tiempo para que todo esté listo para una nueva temporada, ya que una vez que comenzamos a filmar, no paramos. Esta última temporada tomó dos años en total, así que quién sabe qué tanto tomará la quinta”, recalcó.

“Los Duffer definitivamente saben que los fanáticos esperarán ansiosamente una quinta temporada, pero no creo que se apresuren. Quieren hacer la mejor temporada final que puedan hacer. Ojalá podamos salir pronto, pero luego también digo: no, alarguen la espera todo lo que puedan. No quiero tener que irme”, dijo la actriz.

Secreto total sobre la quinta temporada

Remarcando que los creadores de la serie “han sido muy reservados” sobre lo que sucederá en la próxima temporada, Sadie Sink de todas formas reconoce que tuvieron una conversación antes de trabajar en el último capítulo.

“Me llamaron antes de leer el noveno episodio porque en el guión literalmente dice que Max muere. Así que me llamaron de antemano para decirme: solo te estamos advirtiendo, esto está ahí, para que no estés tan impactada”, rememoró.

“Ahora no tengo idea de lo que va a suceder en la quinta temporada y me parece que la historia de Max está muy en el aire, ya que obviamente está en coma y Eleven no puede encontrarla en el vacío. Así que quién sabe en donde está y en qué estado está”, expresó.

Finalmente, la actriz planteó que los hermanos Duffer son muy cuidadosos con las muertes que ocurren como parte de la historia y, por ende, confía en la forma en que desarrollan la historia en ese apartado.

“Algunas de las muertes son tan impactantes para la audiencia y los otros personajes en general, pero estas realmente mueven la historia. Sé que los Duffers siempre son muy cuidadosos sobre a quién van a matar. Nunca van a matar un personaje solo por matarlo. Siempre tiene que mover la historia en el momento adecuado. Tengo una confianza completa en ellos”, recalcó la actriz de cara al futuro de la serie que por ahora solo está en una etapa de preparación para escribir los guiones.