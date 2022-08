Salma Hayek y Annie Murphy también serían parte de la sexta temporada de Black Mirror

El elenco para la sexta temporada de Black Mirror sigue tomando forma. Si bien aún no hay detalles sobre cómo serán los siguientes episodios de la famosa serie creada por Charlie Brooker, esta semana Variety reveló que Salma Hayek Pinault (Frida) y Annie Murphy (Schitt’s Creek) están negociando para formar parte de la sexta temporada de Black Mirror.

La adición de Hayek y Murphy al elenco de Black Mirror se da después de que se anunciara que Rory Culkin (Under the Banner of Heaven) también sería parte de la serie. Todo mientras que previamente se estableció que la sexta temporada además contaría figuras como Zazie Beetz y Aaron Paul, entre otros.

A lo largo de sus temporadas Black Mirror nos ha invitado a reflexionar sobre la tecnología y su papel en la sociedad, por lo que aunque aún no hay descripciones de los nuevos episodios está claro que podemos esperar una mirada crítica y espeluznante sobre aquel aspecto de nuestra vida.