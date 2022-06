Sam Neill defendió a Jurassic Park III: “Es una película muy infravalorada y realmente vale la pena volver a verla”

Durante años Jurassic Park III fue tachada como una de las peores películas de la franquicia de Jurassic Park/Jurassic World. No obstante, aunque los reportes sobre el desarrollo de esa producción de 2001 no han hecho mucho para mejorar su reputación, en el contexto del debut de Jurassic World: Dominion el propio Sam Neill quiso revindicar a la cinta dirigida por Joe Johnston.

En una entrevista con i09, Neill fue consultado sobre sus recuerdos de Jurassic Park III y aseguró que no solo pasó un buen tiempo trabajando en la película, sino que también planteó que la tercera Jurassic merece otra oportunidad.

“Disfruté haciéndola. Fue maravilloso trabajar con Joe Johnston. Alessandro (Nivola), que interpreta a mi número dos en la película, él y yo nos llevamos muy bien. Bill Macy y Téa Leoni no parecían muy felices haciéndola, pero me lo pasé muy bien haciéndola y, de hecho, creo que es una película muy infravalorada y realmente vale la pena volver a verla”, dijo Neill.

El actor continuó explicando que aunque la película “termina bastante abruptamente” porque su guión no se pudo completar antes del rodaje por lo rígido de las fechas para la producción, de todas maneras considera que Jurassic Park III “funciona muy bien y que hay algunas cosas realmente buenas en ella”.

De hecho, en una entrevista paralela con Den of Geek, Neill dijo: “Sé que tiene sus críticos, pero en realidad creo que es una película mucho mejor de lo que dice mucha gente. Creo que es una muy buena película de acción. Termina abruptamente, realmente no tuvo un final tan satisfactorio como me hubiera gustado. Pero aparte de eso, creo que la película funciona muy bien y disfruté haciéndola”.

Jurassic Park III fue dirigida por Joe Johnson y, a diferencia de las primeras dos películas no contó con Steven Spielberg al mando de su equipo creativo. Pero, aunque por años Jurassic Park III permaneció como una de las entregas peor valoradas de la saga de los dinosaurios, ahora Jurassic World: Dominion está disputando ese título.