Sam Raimi quería incluir a Kraven the Hunter en su cancelada Spider-Man 4

Aunque Sam Raimi regresará al terreno de las películas de superhéroes la próxima semana con la esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el director todavía lamenta aquella cuarta película de Spider-Man que no pudo realizar durante la década pasada.

Si bien recientemente Raimi ha dejado claro que estaría dispuesto a realizar otra cinta de Spidey con Tobey Maguire, en una entrevista con Rolling Stone el director abordó sus planes para la descartada producción que Sony pretendía presentar en 2011.

Siguiendo algo que ya había comentado en una entrevista anterior, Raimi explicó que Spider-Man 4 no se concretó debido a que sus ambiciones para el proyecto no coincidían con los planes de desarrollo y fechas que manejaba Sony.

“Quería hacer una película de Spider-Man para redimirme por (Spider-Man 3)”, dijo Raimi. “(Spider-Man 4) se trataba realmente de eso. Quería despedirme con una nota alta. No quería simplemente hacer otra que funcionara bastante. Tenía un estándar muy alto en mi mente. Y no pensé que podría llevar ese guión al nivel que esperaba para esa fecha de inicio”.

Aunque Spider-Man 4 nunca despegó y en última instancia Sony decidió reiniciar la franquicia del arácnido con The Amazing Spider-Man, la cancelada cinta que nuevamente sería protagonizada por Tobey Maguire alcanzó a avanzar en distintos puntos de su desarrollo incluyendo a elementos como el guión, los storyboards e incluso los planes para adaptaciones al mundo de los videojuegos.

En ese sentido, durante los últimos años se han destapado varios puntos de su potencial premisa y, en la entrevista con Rolling Stone, Raimi ratificó a uno de los rumores más importantes: el papel de Bruce Campbell.

Al ser consultado respecto a qué es lo que más extraña de su propuesta para Spider-Man 4, Raimi dijo: “Realmente extraño el gran cameo que habíamos diseñado para Bruce Campbell”.

El entrevistador le preguntó a Raimi si efectivamente su colaborador frecuente y amigo aparecería como Mysterio en la película, ante lo que el director de Evil Dead no solo confirmó que esa idea era verdadera sino que contó que también quería incluir a nada más ni nada menos que Kraven the Hunter en la cinta.

“Esa era una de las posibilidades”, dijo Raimi sobre el Mysterio de Campbell. “Teníamos otras cosas en mente también, pero esa era una de ellas. Y extrañé a Kraven the Hunter. Íbamos incluir a ese personaje en la siguiente Spider-Man. Siempre quise ver a Spider-Man y Kraven pelear en la pantalla grande. Pensé que eso sería verdaderamente único. Él es el mejor cazador y Spider-Man es el tramposo más ágil de los cielos. Y quería ver a Peter seguir adelante como un ser humano”.

Desde que se estrenó Spider-Man: No Way Home, algunos fanáticos han clamado por la realización de otra cinta de Spidey con la versión de Toby Maguire y en diversas oportunidades le han preguntado a Raimi por esa posibilidad. Pero por ahora no hay nada concreto al respecto y el director solo comentó que estaría dispuesto a hacerlo con un buen guión.

“Si hubiera una gran historia allí, creo que sería... mi amor por los personajes no ha disminuido ni un ápice. Serían las mismas cosas que me detendrían ahora que me detuvieron entonces: ‘¿Tobey quiere hacerlo? ¿Hay un arco emocional para él? ¿Hay un gran conflicto para este personaje? ¿Y hay algún villano digno que encaje en el tema de la obra?’. Hay muchas preguntas que tendrían que ser respondidas. Si eso pudiera ser respondido, entonces me encantaría”, concluyó Raimi.