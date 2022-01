Sam Raimi sobre los regresos de Spider-Man No Way Home: “Fue algo refrescante para mi”

Uno de los factores clave para el éxito de Spider-Man: No Way Home sin duda tuvo relación con la recuperación de las versiones cinematográficas previas del héroe arácnido y de los villanos que fueron parte de todas esas entregas lanzadas antes de la fusión con el universo de Marvel Studios.

En ese ámbito, sin duda las más emblemáticas tenían relación con la primera trilogía dirigida por Sam Raimi y que marcaron un punto clave para todo el éxito posterior que comenzó a gestarse en el terreno del cine de superhéroes.

Y ahora fue el propio Raimi quien se refirió al hecho de que su trabajo volviese a ser puesto a la palestra a partir de la recuperación de personajes como Norman Osborn, Otto Octavius y el propio Peter Parker de Tobey Maguire.

“Fue demasiado divertido. Me encanto No Way Home y la audiencia con la que estuve se volvió loca”, rememoró el director a Variety.

Fue encantador ver a Alfred interpretar su rol y a Willem Dafoe. El solo hecho de ver a estos tipos llevándolo al siguiente nivel. Y Tobey fue increíble como siempre. La mejor palabra que puedo decir es que fue refrescante para mi”, agregó.

Obviamente lo último tuvo relación con el hecho de que ahora era otra persona detrás de las cámaras en el rol de director. Sin embargo, el propio Raimi volverá a tener sus dosis de superhéroes ya que este año presentará la nueva película de Doctor Strange. Y esa película estará marcada directamente por los sucesos de Spider-Man: No Way Home.