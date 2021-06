Scarlett Johansson producirá y protagonizará la película de Tower of Terror, la atracción de los parques de Disney

Parece que Disney no desistirá de los proyectos basados en sus parques temáticos después del estreno de Jungle Cruise y la compañía ya está trabajando en una nueva producción centrada en otra de sus atracciones.

Si bien el estudio lleva bastante tiempo tratando de concretar este proyecto, durante esta semana la película de Tower of Terror finalmente comenzó a tomar impulso con la incorporación de Scarlett Johansson.

De acuerdo a Collider, Johansson no solo protagonizará la película de Tower of Terror sino que también estará involucrada en su desarrollo en calidad de productora a través de su compañía These Pictures junto a Jonathan Lia.

Pese a que la película de Tower of Terror todavía no cuenta con un director, su guión estaría avanzando de la mano de Josh Cooley (Intensa-Mente, Toy Story 4) y se espera que tome como base a la atracción que está ubicada en diversos parques de Disney.

Si no están familiarizados con esa atracción, cabe señalar que Tower of Terror tiene una propuesta de torres de caída de la mano de ascensores y enmarca su historia en un hotel embrujado.

“Entra sigilosamente al infame Hollywood Tower Hotel y descubre un polvoriento lobby que quedó detenido en el tiempo. Incluso el extrañamente obediente personal del hotel parece que salió de otra época”, dice la descripción de la atracción en la página de los parques de Disney. “De repente, un televisor se enciende y Rod Serling te da la bienvenida al entrar a The Twilight Zone. Te contará que, durante una sombría noche de Halloween en 1939, algunos clientes del hotel estaban dentro del ascensor cuando una violenta tormenta azotó el edificio. Después del incidente, nadie los volvió a ver. El hotel cerró y quedó vacío desde entonces”.

Esta cinta aún no tiene una fecha de estreno, pero se suma a otras producciones de Disney basadas en sus atracciones como la mencionada Jungle Cruise, Tomorrowland y, por supuesto, la franquicia de Los Piratas del Caribe.