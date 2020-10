Scott Derrickson dirigirá la adaptación de The Black Phone de Joe Hill

Una nueva historia escrita por Joe Hill será adaptada y esta vez planea convertirse en una película de la mano del director Scott Derrickson y la productora Blumhouse.

De acuerdo a Deadline, Scott Derrickson se sumó a la adaptación de The Black Phone que será desarrollada bajo el amparo de Blumhouse y Universal. Derrickson trabajará en este proyecto como director y además se desempeñará como guionista junto a C. Robert Cargill, con quien ya colaboró en producciones como Doctor Strange y Sinister.

La película que simplemente se llamará Black Phone estará basada en el relato de The Black Phone, que apareció en colección de terror 20th Century Ghosts de Joe Hill. En ese sentido, esta apuesta abordará la historia de John Finney, un niño que es secuestrado y encerrado en un sótano donde, además de muchas manchas de sangre, solo hay un teléfono antiguo que pese estar claramente malo comienza a sonar repentinamente.

“La historia corta de Joe es asombrosa. Scott y yo hemos estado hablando de hacerlo durante casi una década", comentó Cargill en su cuenta de Twitter tras el anuncio. "Un niño secuestrado. Un sótano escalofriante e insonorizado. Un teléfono antiguo y desconectado. Luego, cuando cae la noche, suena el teléfono”.

La adaptación de The Black Phone será protagonizada por Mason Thames (For All Mankind) y Madeleine McGraw (Secrets of Sulphur Springs) y Hill también participará del proyecto como productor ejecutivo junto a Jason Blum, Derrickson y Cargill como productores.