Scott Gimple habló de la decisión de terminar The Walking Dead

Desde su estreno en 2010, The Walking Dead ha perdido a varios de sus protagonistas, se ha alejado de su material de origen e incluso ha perdido a algunos de sus fanáticos. Sin embargo, hasta un par de semanas atrás parecía que la serie simplemente era inmortal.

Pero todo cambio cuando se reveló que el programa llegaría a su fin, no este año ni el próximo sino que en 2022 y luego de temporadas más extensas de los habitual.

En ese sentido, aunque el final de The Walking Dead está anunciado y parece lejano, parece que el ex-showrunner de la serie y actual director creativo de la franquicia aún no puede creer que esa parte de la historia de los muertos vivientes vaya a terminar.

Durante una reciente entrevista con THR, Scott Gimple explicó que la decisión de terminar The Walking Dead no fue de los showrunners y en realidad pasó por AMC, el canal que emite la serie en Estados Unidos.

“Esto surgió de conversaciones con AMC y finalmente tomaron esta decisión, obviamente. Y entonces (la showrunner de The Walking Dead) Angela Kang y yo, pensando en eso fue… no sé, es increíblemente pesado”, señaló Gimple. “Quiero decir, aunque, como dijiste, tenemos todas estas cosas de Walking Dead por delante e incluso con muchas de las personas con las que trabajamos, y de hecho espero que sea con la mayoría de las personas en una dirección u otra con Tales, Daryl y Carol, y otras cosas. No lo sé, todavía es increíblemente pesado”.

“Recuerdo haber leído sobre el final de programas de larga duración. Recuerdo haber leído un artículo de EW sobre el final de Star Trek: The Next Generation. El final de Lost. E incluso el final de MASH cuando era niño. Y siempre fue difícil para mí pensar en ocho años, diez años, once años. Y creo que lo más extraño de todo es lo rápido que fue todo” añadió. “No se sienten como diez años. No se sienten como once años. Y por eso me encantó hacerlo”.

Gimple se desempeñó como showrunner de The Walking Dead desde la cuarta temporada y hasta que Kang asumió el control de la serie en la novena temporada, pero aunque lleva años en la franquicia el productor aún cree que todo el desarrollo y pronto final de la serie sucedieron muy rápido.

“Me refiero a cuando era showrunner, me encantaba hacer eso. Fue muy intenso. Y estaba muy dentro de la historia en todos los sentidos, que creo que nunca llegué a apreciarlo todo cuando lo estaba haciendo”, concluyó. “De alguna manera, incluso yo lo aprecio más en la posición en la que estoy, porque no estoy totalmente aplastado con cosas específicamente de showrunner. Y no lo sé ... todo pasó demasiado rápido. Quiero decir, así es como me siento. Todo sucedió demasiado rápido”.

Pese a que The Walking Dead terminará en 2022, el universo de la serie continuará de la mano de spin-offs como Fear The Walking Dead, Walking Dead: World Beyond, la serie de Daryl y Carol, y Tales of the Walking Dead.