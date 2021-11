Sean testigos del regreso del cazarrecompensas con este nuevo avance de The Book of Boba Fett

Cuando falta poco más de un mes para el estreno de la serie, Disney Plus dio a conocer un nuevo avance de The Book of Boba Fett.

Este adelanto es mucho más breve que el primer tráiler de la serie, sin embargo, cuenta con un par de escenas nuevas y una notable conclusión donde el cazarrecompensas declara “Yo soy Boba Fett”.

The Book of Boba Fett tomará como punto de partida el regreso de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian y desde la nueva posición del personaje en el terreno que alguna vez fue de Jabba the Hutt explorará los conflictos en el mundo criminal de Star Wars.

Esta serie fue desarrollada por Dave Filoni, Jon Favreau y Robert Rodriguez, y será encabezada por Temuera Morrison como Boba Fett y Ming-Na Wen como Fennec Shand.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo avance de The Book of Boba Fett aquí:

The Book of Boba Fett se estrenará este 29 de diciembre en Disney Plus.