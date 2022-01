Sebastian Stan y Lily James protagonizan en el nuevo tráiler de Pam & Tommy

Hulu reveló un nuevo tráiler de Pam & Tommy, su nueva y polémica serie que intentará relatar la relación de pareja y controversia que Pamela Anderson y Tommy Lee enfrentaron a raíz de la filtración de su video sexual.

Pam & Tommy contará con ocho episodios dirigidos por Craig Gillespie (I,Tonya) y, como podrán ver un poco más adelante, este nuevo avance se enfoca tanto en la dinámica entre las versiones de Pamela Anderson y Tommy Lee interpretadas por Lily James (Cenicienta) y Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier), como en la historia de los sujetos que difundieron el video privado de Anderson y Lee y que en esta película serán interpretados por Seth Rogen (An American Pickle) y Nick Offerman (Parks and Recreation).

Puedes ver el nuevo tráiler de Pam & Tommy aquí:

Pam & Tommy se estrenará el 2 de febrero mediante Hulu en Estados Unidos y en Latinoamérica se presentará a través de Star+ desde febrero.