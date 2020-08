Shawn Ashmore interpretará a Lamplighter en la segunda temporada de The Boys

La segunda temporada de The Boys continuará expandiendo el mundo de la adaptación del cómic homónimo creado por Garth Ennis y Darick Robertson, pero también se dedicará a indagar en el pasado del grupo titular y particularmente el incidente que llevó a su separación años atrás.

Bajo esa premisa la segunda temporada de The Boys presentará a Lamplighter, un superhéroe que formó parte de The Seven y cuya misteriosa historia se contará para abordar el pasado de Billy Butcher y compañía.

De acuerdo a TV Line, Lamplighter será interpretado Shawn Ashmore, el actor que dio vida a Iceman en las películas de los X-Men.

“Estábamos encantados de que Shawn, que es, seamos honestos, un superhéroe original, quisiera interpretar el papel crucial de Lamplighter”, comentó al respecto Eric Kripke, el showrunner de The Boys . “Aporta tanta profundidad, amenaza y humanidad cansada del mundo a este antiguo miembro de The Seven. Y Shawn es un tipo realmente bueno. Estamos agradecidos de que se una a nuestra maldita pequeña familia“.

Pese a que todavía faltan un par de semanas para que se estrene la nueva temporada de The Boys, pueden revisar el primer vistazo a Lamplighter a continuación:

La tercera temporada de The Boys se estrenará el 4 de septiembre en Amazon Prime.