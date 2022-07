She-Hulk: Titania será la villana “más molesta” del MCU hasta ahora según Jameela Jamil

Hasta ahora uno de los principales puntos que se ha confirmado respecto a la trama de She-Hulk es que en un momento de la serie la heroína titular interpretada por Tatiana Maslany tendrá que lidiar con Titania, una villana que hará su debut en el MCU de la mano de Jameela Jamil (The Good Place).

Como es la tónica en las producciones de Marvel Studios, en estos minutos no tenemos muchos antecedentes sobre las motivaciones de Titania ni su influencia en la trama. No obstante, en una reciente entrevista con el portal ScreenRant, la propia Jamil se encargó de contar algunas de las cosas que podemos esperar de su personaje.

Particularmente, al ser consultada sobre qué diferenciará su versión de Titania del resto de los villanos del MCU, Jamil aseguró que la personalidad de la antagonista será un factor clave. Después de todo, la propia actriz aseguró que Titania será muy molesta.

“Titania se destaca porque creo que es la más molesta de (los villanos del MCU). En realidad, creo que casi no necesita usar su fuerza; ella podría simplemente molestarte hasta la muerte. Y creo que es un superpoder que realmente no hemos utilizado lo suficiente”, contó la actriz. “Ella también es muy glamorosa. Me gusta el hecho de que tiene un poco de curvas, y me gusta el hecho de que es completamente despreocupada. Ella es completamente inconsciente y muy, muy rara. Ya veremos”.

La serie de She-Hulk ha sido promocionada como la primera comedia legal de Marvel Studios y con un guión comandado por Jessica Gao y la dirección de Kat Coiro, además de contar con Tatiana Maslany como Jennifer Walters/She-Hulk y Jameela Jamil como Titania, su elenco incluirá a Mark Ruffalo como Bruce Banner/The Hulk, Tim Roth como Emil Blönsky/Abominación, Benedict Wong como Wong y Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil entre otros.

She-Hulk: defensora de héroes se estrenará el 17 de agosto en Disney Plus+