Showrunner reveló el primer vistazo a Squirrel Girl y acusó que la serie de Los Nuevos Guerreros de Marvel fue cancelada “porque era demasiado gay”

Actualmente el catálogo de adaptaciones de los cómics de Marvel continúa expandiéndose de la mano de la series y películas del MCU además de las apuestas de Sony con Venom, Morbius y otros personajes vinculados a Spider-Man. Pero antes de que Disney comprara Fox y lanzara su propio servicio de streaming, los planes televisivos de Marvel contemplaban otro tipo de proyectos.

Así, además de las producciones como Daredevil, Jessica Jones y Agents of S.H.I.E.L.D, la división televisiva de Marvel trató de concretar proyectos como una serie de Los Nuevos Guerreros. Sin embargo, a diferencia de las apuestas amparadas por Netflix y ABC, esa idea que se anunció en 2017 nunca se concretó.

La serie de Los Nuevos Guerreros de Marvel estaba en desarrollo para Freeform, un canal de cable estadounidense, y no solo alcanzó a anunciar a su elenco antes de la cancelación, sino que incluso habría logró filmar un piloto.

En ese sentido, aunque ya han pasado varios años desde el fin del proyecto, esta semana el showrunner de la cancelada serie de Los Nuevos Guerreros, Kevin Biegel, decidió revivir a esa propuesta y a través de su cuenta de Twitter reveló el primer vistazo a la actriz Milana Vayntrub como Doreen Green / Squirrel Girl en una prueba de vestuario.

Los tweets de Biegel ya no están disponibles, sin embargo, desde Comicbook alcanzaron a recoger las fotos y parte de las declaraciones del showrunner que acusó que el programa habría sido cancelado porque era “demasiado gay”.

“Una sola persona con poder acabó con el espectáculo porque era demasiado gay. Un rico, heterosexual, mierda de Brentwood”, señaló Biegel antes de indicar que aquel ejecutivo habría sido despedido y ya no trabajaría en Marvel.

Los tweets de Biegel sobre la serie de los Nuevos Guerreros también incluían un videos de Tippy-Toe, la ardilla asociada a Squirrel Girl, imágenes detrás de escenas e incluso un registro de sus hijas viendo el piloto. Lamentablemente el shworunner borró aquellas publicaciones, pero algunas de ellas fueron replicadas por otros usuarios y las pueden revisar a continuación.

La serie de Los Nuevos Guerreros fue cancelada definitivamente en 2019, por lo que Biegel señaló que solo sigue hablando del tema porque cree que el proyecto fue desechado injustamente.

“Lamentablemente, no pudimos compartirlo ustedes. Si esto fuera una situación de ‘el programa fue una mierda’, me callaría por completo y nunca hablaría”, escribió Biegel en otros tweets (vía CBR). “Desafortunadamente, se trataba de una situación de ‘un ejecutivo de alto nivel con una agenda’. Lo despidieron. Todavía extraño nuestro show”.

“Hay noches en las que no puedo quedarme dormido porque me enoja mucho que no pudiéramos hacer que los personajes dijeran cosas como esta debido a un ejecutivo que pensó que estábamos haciendo un programa que era ‘desordenado’”, agregó el showrunner junto a un extracto del guión del cancelado programa. “Lo siento. No lo siento. (Los Nuevos Guerreros) habría sido realmente genial. Ojalá pudiéramos mostrárselo a todos”.

La serie de Los Nuevos Guerreros se habría enfocado en Squirrel Girl, Mister Immortal (Derek Theler), Night Thrasher (Jeremy Tardy), Speedball (Calum Worthy), Microbe (Matthew Moy) y Debrii (Kate Comer) y, según Biegel, esta propuesta habría “sido totalmente diferente a cualquier programa de superhéroes” hasta ahora. Pero finalmente este proyecto no se concretó y por ahora lo único que queda de su propuesta son las declaraciones del showrunner.