Simon McQuoid justificó la ausencia de un elemento clave de los videojuegos en la nueva película de Mortal Kombat

[Spoilers de Mortal Kombat (2021) a continuación]

La película de Mortal Kombat todavía no llega a países como Chile, pero desde ya pueden comenzar a prepararse para echar de menos la presencia de un torneo cuando la esperada nueva adaptación del videojuego consiga presentarse en este lado del mundo.

Como han revelado varios reportes a raíz del estreno que se concretó el viernes pasado en Estados Unidos, la nueva película de Mortal Kombat simplemente no tiene un torneo.

Evidentemente los torneos son un factor importante en los videojuegos de Mortal Kombat. No obstante, en una entrevista con Variety el director de la película, Simon McQuoid, dijo que no quiso incluir un evento así porque no quería mostrar algo parecido a la cinta de 1995.

“La historia surgió de esta idea de que no queríamos simplemente rehacer la primera película. Si miras la evolución de Mortal Kombat a lo largo de las décadas, eso ha evolucionado y crecido más allá de la idea del torneo”, dijo McQuoid.

“Obviamente, eso es esencial dentro del ADN de Mortal Kombat, y es uno de los fundamentos si miras hacia dónde ha ido la historia”, agregó. “ (Pero) la idea de un torneo dentro de un guión informa una cierta estructura y ritmo. Realmente no queríamos cumplir con eso. Para servir una idea de torneo, debes construirla de cierta manera. Así que fueron un par de razones las que surgieron la forma en que se hizo”.

Si bien recién lleva un día en la cartelera estadounidense y también está disponible a través de HBO Max en ese país, la nueva película de Mortal Kombat ya ha recaudado $9 millones de dólares en dicho mercado. Algo que no deja de ser importante considerando que hay una pandemia y que también es una apuesta Categoría R.

En ese contexto, a los responsables de la película ya les están preguntado por una posible secuela y, en paralelo a las declaraciones de Joe Taslim y el guionista Greg Russo, ahora McQuoid reiteró que no pensó en otras entregas durante el desarrollo de esta cinta. No obstante, el director igual abrió la puerta a una eventual continuación si existe interés por parte de los fanáticos.

“Las secuelas son un poco complicadas porque no puedes ignorarlas por completo porque eso no sería un movimiento inteligente, pero ninguno de nosotros usó la palabra secuela”, señaló el director. “Nunca hablamos de eso en profundidad porque sentimos que teníamos que poner toda nuestra energía en esta película”.

“Dicho esto, si los fanáticos quieren otra, no nos corresponde a nosotros decidir. Eso lo deciden los fans. Entonces, necesitamos un par de piezas de carpintería que sabemos que pueden llevarnos a alguna parte porque hay un tesoro de cosas que está ahí”, concluyó.

Así, aunque todavía no hay nada comprometido, McQuoid aseguró que en general le gustaría que una eventual secuela incluyera a más personajes femeninos. Todo mientras que en un terreno más específico, probablemente, también podría mostrar a figuras como Johnny Cage y Kitana.