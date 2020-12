Simu Liu eliminó un antiguo tweet sobre Mark Wahlberg después de sumarse a una película con el actor

Durante la semana pasada Simu Liu anunció que su próximo proyecto será Arthur the King, una película donde será parte de un elenco encabezado por Mark Wahlberg.

Pero lo que podría haber quedado como un simple anuncio sobre el futuro laboral del protagonista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dio pie a una polémica en redes sociales.

Resulta que, después de que Liu anunciara su participación en la película, algunos usuarios notaron que el actor había eliminado un antiguo tweet donde criticaba a Mark Wahlberg.

En aquella publicación de 2018, Liu criticó a Wahlberg por pedir un indulto de las agresiones que cometió contra dos hombres vietnamitas en 1998.

“Permítanme aclarar esto, Mark Wahlberg golpeó a un vietnamita indefenso con un palo hasta que se desmayó cuando tenía 16 años, ¿Y está intentando que los tribunales le otorguen un indulto oficial sobre la base de que ‘cambió su vida’?”, escribió Liu en ese entonces.

Las críticas por la eliminación del tweet de Liu no tardaron en aparecer en redes sociales, por lo que eventualmente el propio actor tuvo que salir a hablar del tema.

Así, a través de su cuenta de Instagram, Liu defendió la eliminación de la publicación y argumentó que quería empezar su relación laboral con Wahlberg de buena manera.

“Firmé en Arthur the King porque me encantó el guión que cuenta la hermosa historia de cómo un perro cambió la vida de cuatro corredores de aventuras en los bosques de Ecuador”, escribió el actor. “Especialmente después de haber sido un padre perro hasta el año pasado, me llegó justo al corazón. Me apasiona mucho llevar esta historia a la pantalla e interpretar a un personaje que sin duda es una representación positiva de un hombre asiático”.

“Borré un par de tweets que hice sobre las acciones pasadas de uno de mis co-protagonistas como un gesto de profesionalismo y para abrir la puerta a conversaciones progresivas y (con suerte) cambios positivos”, añadió. “Obviamente, sería bastante extraño ir a trabajar con ese tweet aún activo. Quise decir lo que dije en el momento. Estaba muy enojado al escuchar lo que pasó, pero eso no significa que no creo que haya espacio para crecer y trabajar juntos para encontrar la oportunidad de educar y hacer algo bueno, lo cual estoy emocionado de hacer además de filmar la película. La discusión progresiva conducirá al diálogo y el diálogo conducirá a la acción”.

De acuerdo a EW, cuando Wahlberg tenía 16 años, fue condenado por agresiones y otros cargos derivados del robo en una tienda. A raíz de eso el actor recibió una sentencia de tres meses de cárcel, pero finalmente fue liberado tras 45 días.

En 2014, Wahlberg solicitó un indulto por el crimen que ocurrió en 1998. Algo que generó críticas y eventualmente motivó al actor arrepentirse de esa petición.