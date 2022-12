Solo elogios hay en las primeras reacciones de Avatar: El Camino del Agua

Tras las primeras funciones realizadas en Estados Unidos, ya surgieron las primeras reacciones de Avatar The Way of Water, la nueva película dirigida por James Cameron, quien vuelve al mundo de Pandora 12 años después del estreno de la exitosa primera película.

A grandes rasgos, los primeros comentarios son extremadamente positivos hacia la secuela, no solo destacando la visualidad y el avance técnico logrado con los efectos visuales para construir al mundo que habitan los Na’vi en su conflicto con los humanos invasores, sino que también en la construcción misma del relato y el trabajo sobre los personajes.

En ese sentido, una de las ideas que gran parte de los reporteros remarcan apunta a una sola idea: nunca hay que apostar contra James Cameron.

A continuación puedes leer una selección de reacciones de esta esperada secuela.

David Ehrlich, IndieWire

“LOL imagina ser lo suficientemente tonto como para apostar contra James Cameron o Sigourney Weaver como una alienígena adolescente o ballenas gigantes subtituladas en papiro. A años luz siendo mejor que la primera y fácilmente una de las mejores experiencias cinematográficas en mucho tiempo. El streaming fue encontrados muerto en una zanja”

Kara Warner, People

“Como seguidora de Avatar, tenía grandes esperanzas en El Camino del Agua y para mí cumple totalmente. Claro que es un poco larga, pero vale la pena por las magníficas imágenes, los maravillosos personajes nuevos. Una emoción total”

Erik Davis, Fandango

“¡Feliz de decir que #AvatarTheWayOfWater es fenomenal! Más grande, mejor y más emocional que Avatar, la película es visualmente impresionante, visceral e increíblemente fascinante. La historia, el espectáculo, la espiritualidad, la belleza: esto es hacer películas y contar historias en su máxima expresión. Este es James Cameron apoyándose en ese libro de jugadas de Cameron. Hay vibras de Titanic, vibras de True Lies, vibras de Abyss, vibras de Terminator 2: es Cameron en plena forma, combinando imágenes tremendas con una historia MUY entretenida y emotiva que te deja con ganas de más. ¡LA AMÉ!”

Cortney Howard, Variety

“James Cameron y compañía ofrecen otra clase magistral fascinante e impresionante sobre la construcción de mundos con #AvatarTheWayOfWater . Inmersivo, emocionalmente atractivo y épicamente entretenido, es un viaje emocionante. El artificio generado por computadora se derrite donde solo estamos viendo la dirección de la humanidad de los personajes”

Josh Horowitz, MTV

“James Cameron muestra una vez más a los cineastas cómo se hace. Lo he dicho mil veces. Nunca dudes de él. Avatar: El Camino del Agua es cómo haces un éxito de taquilla épico. Emotiva, visceral y tan grande como las películas”

Perri Nemiroff, Collider

“Es bastante increíble. Tenía fe de que James Cameron subiría el listón con los efectos, pero estas imágenes son alucinantes. Un cuadro impresionante tras otro. Pero lo que más aprendí es cómo las hazañas técnicas siempre se sienten al servicio del personaje y la construcción del mundo”

Drew Taylor, The Wrap

“Ahora he visto Avatar dos veces y estoy abrumado tanto por su dominio técnico como por su alcance emocional inesperadamente íntimo. Sí, el mundo se expande y se tantean secuelas, pero los personajes son lo más importante. Cameron está en plena forma, especialmente en el acto final. Es bueno tenerlo de vuelta.”

Mike Ryan, Uproxx

“Avatar: El Camino del Agua. Sí, nunca apuestes contra James Cameron. Tratando de evitar la hipérbole, pero nunca había visto algo así desde un punto de vista técnico y visual. es abrumador Tal vez demasiado abrumador. A veces me pierdo los puntos de la trama porque estoy mirando un pez de Pandora”

Kevin McCarthy, Cinemablend

“Avatar El Camino del Agua de James Cameron es un logro cinematográfico monumental que logra un gran equilibrio entre lo técnico y lo emocional. La experiencia 3D de 48 fps presenta algunas de las inmersiones más asombrosas que jamás haya visto. Me sentí como un niño viendo Terminator 2 por primera vez. Asombroso”