Something Is Killing The Children tendrá un spin-off enfocado en The House of Slaughter

El mundo de Something Is Killing The Children se expandirá durante el próximo mes de octubre. Siguiendo al anuncio de los planes para una potencial adaptación del cómic principal, Boom! Studios reveló que planea publicar a un nuevo título que se posicionará como un spin-off de la entrega escrita por James Tynion IV y dibujada por Werther Dell’Edera.

Este nuevo cómic se llamará House of Slaughter y como pueden deducir en base a ese nombre su trama se enfocará en la enigmática orden que transformó a Erica en la cazadora de monstruos que irrumpió en la vida de James y los habitantes de Archer’s Peak en Something Is Killing The Children.

En ese sentido el anuncio de Boom! Studios plantea que House of Slaughter se enfocará específicamente en la historia de Aaron Slaughter, el personaje que debutó como una especie de rival de Erica y que en esta nueva publicación aparecerá “antes de ponerse la máscara negra”.

Así, mientras una versión de Aaron apareció en Something Is Killing The Children, en esta nueva historia el personaje figurará como un adolescente cuya vida no solo se complicará por los desafíos de su entrenamiento en The House of Slaughter sino que también se verá afectada por los sentimientos que desarrollará por “un chico misterioso destinado a ser su competencia”.

House of Slaughter será ejecutado por un equipo creativo comandado por Tynion IV y Dell’Edera, pero también contará con Tate Brombal (Barbalien) como co-guionista y Chris Shehan (The Autumnal) en las ilustraciones.

“Desde que vimos por primera vez The House of Slaughter en Something is Killing the Children #5, supe que había todo un mundo de monstruos y cazadores de monstruos fuera de la historia de Erica Slaughter. Y una vez que el libro se convirtió en el monstruo en el que se convirtió gracias a todos nuestros increíbles fanáticos, supe que quería comenzar a contar esas historias“, dijo Tynion IV. “Me siento muy honrado de que el increíble Tate Brombal y el fenomenal Chis Shehan se unan a nosotros para contar esta nueva y emocionante historia que presenta a todos los cazadores con los que creció Erica y las otras Casas dentro de la Orden de St. George, mientras Werther y yo comenzamos a planear la próxima aventura de Erica”.

House of Slaughter #1 será publicado en octubre de este año.