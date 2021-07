Mike Flanagan adaptará el excelente cómic de terror Something is Killing the Children para Netflix

Something is Killing the Children es uno de los mejores nuevos cómics del último tiempo. Prueba de ello es que la serie, escrita por James Tynion IV y con dibujos de Werther Dell’Edera, fue nominada a los Premios Eisner.

Por eso no sorprende que su historia, que comienza con el asesinato de varios niños en un pueblo por parte de un misterioso monstruo, será adaptada como una serie de televisión.

La plataforma de streaming Netflix será el hogar de este trabajo y uno de sus involucrados será Mike Flanagan, el director tras las series The Haunting of Hill House y películas como Doctor Sleep. Trevor Macy, el partner de producción de Flanagan, también estaría involucra y será uno de los escritores de un cómic que finalmente tasladará a Erica Slaughter, la única que puede ver a lo que acecha a los niños, a un entorno audiovisual.

Por ahora se desconoce si Flanagan también dirigirá episodios, pero tengan en cuenta que Something is Killing the Children inicialmente sería una serie limitada, pero su éxito la transformó en una de las series regulares más populares. De hecho, como parte de la editorial Boom, su primer tomo habitualmente está entre los cómics más vendidos en sitios como Amazon.

La editorial Planeta ya sacó el primer volumen en español bajo el título de “Hay algo matando niños”.