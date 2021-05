Sony cree que su plan para las películas de Marvel se aclarará con Spider-Man: No Way Home

Sumen otro punto al listado de cosas que deberían suceder en Spider-Man: No Way Home y es que, siguiendo a los rumores más recientes sobre la nueva cinta encabezada por Tom Holland, el propio presidente de Sony Pictures Motion Picture Group anticipó que la secuela de Spider-Man: Far From Home podría ser clave para el desarrollo de su universo de películas.

Como recordarán, Sony está elaborando su propia franquicia de cintas basadas en los cómics de Marvel de la mano de Venom, Venom: Let There Be Carnage, Morbius y Kraven, la película que recientemente reclutó a Aaron Taylor-Johnson para interpretar al villano titular.

Pero aunque Sony está empeñado en expandir ese universo, una pregunta que constantemente ha rondado en torno a sus propuestas apunta a la relación que tendrían o no estas entregas con el Universo de Marvel Studios. Después de todo, Sony también está desarrollando las películas de Spider-Man de Tom Holland con la compañía detrás del MCU.

Así, aunque hasta ahora no se han establecido conexiones explícitas y oficiales entre ambas franquicias basadas en los cómics de Marvel, Sanford Panitch, el presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, tanteó que su propuesta para el universo de Venom y compañía quedaría más clara con lo que será Spider-Man No Way Home.

En una entrevista con Variety, Panitch señaló que existiría una plan para explicar la posición de ese universo y que el desarrollo de la película de Kraven llenaría otra pieza de ese rompecabezas.

“De hecho, hay un plan”, dijo Panitch. “Creo que ahora tal vez se esté volviendo un poco más claro para la gente hacia dónde nos dirigimos y creo que cuando salga No Way Home, se revelará aún más”.

Pese a que Sony todavía no oficializa nada, se espera que Spider-Man: No Way Home explore el tema del Multiverso y, además de recuperar a villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx, incluya a Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man.

En ese sentido, la idea de universos paralelos perfectamente podría servir para vincular a películas como Venom con la franquicia de Spider-Man. No obstante, por ahora eso solo es solo una especulación y lo único que está claro es que Spider-Man: No Way Home es la última entrega en el contrato actual entre Disney/Marvel Studios y Sony.

Así, mientras Tom Holland aseguró que quiere continuar por mucho tiempo como Spider-Man, Sony aún no garantiza nada.

“Lo mejor es que tenemos una relación excelente con Kevin (Feige de Marvel Studios)”, señaló Panitch sobre el futuro del Spidey de Holland. “Hay una caja de arena increíble para jugar. Queremos que esas películas del MCU sean absolutamente enormes porque eso es genial para nosotros y nuestros personajes de Marvel, y creo que es lo mismo por su lado. Pero tenemos una gran relación. Hay muchas oportunidades, creo que van a suceder”.

Spider-Man: No Way Home planea estrenarse en diciembre y los reportes más recientes dicen que también podría incluir a una versión de los Seis Siniestros. Pero aunque Sony lleva varios años tratando de concretar una película sobre ese grupo de villanos, Panitch aseguró que el desarrollo de apuestas como Kraven no acelerarían esas ambiciones. Sin embargo, al ser consultado directamente por ese conjunto de villanos, el ejecutivo remarcó que “sería genial” verlos en acción.