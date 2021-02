Tom Holland confirmó que su contrato para interpretar a Spider-Man finalizará con Spider-Man: No Way Home

Hasta la fecha Tom Holland ha interpretado a Spider-Man en cinco películas: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. Por supuesto, eso implica que el actor ha aparecido en más cintas como Spider-Man que Tobey Maguire y Andrew Garfield, sus predecesores en el papel de Peter Parker en el cine, y con el próximo estreno de Spider-Man: No Way Home esa cifra solo aumentará.

Pero la llegada de Spider-Man: No Way Home no solo implica un nuevo hito para las apariciones de Holland como Spider-Man, sino que al establecer una trilogía también marca el final de contrato que el actor mantiene con Marvel Studios y Sony Pictures para interpretar a Spidey.

En ese sentido, en una reciente entrevista con el portal Collider, Holland confirmó que Spider-Man: No Way Home pondrá fin a su contrato actual aunque aparentemente todavía no quiere dejar de interpretar al trepamuros.

“(Spider-Man: No Way Home) sería mi última película (bajo contrato)”, señaló Holland. “Entonces, siempre les he dicho que si quieren que vuelva estaré allí en un santiamén. Disfruté cada minuto que fui parte de este mundo asombroso. Ha cambiado mi vida para mejor, tengo mucha suerte de estar aquí. Si me quieren de vuelta, estaré allí. Si no, me iré hacia la puesta de sol como una persona muy, muy feliz porque ha sido un viaje increíble”.

Esta no es la primera vez que el futuro del Spider-Man de Tom Holland está en duda y anteriormente lo que pasaría con el personaje se llenó de incertidumbre por una disputa entre Marvel Studios y Sony. Pero eventualmente ese quiebre entre las compañías se resolvió y ahora Holland cree que no será un factor en lo que suceda con su versión del héroe.

“Lo que tengo entendido es que el acuerdo entre los dos estudios ya ha ocurrido. No creo que se vayan a encontrar con los mismos problemas que tuvieron cuando estábamos entrando ... ¿era Spider-Man 2? Había salido Far From Home y luego todo sucedió entre Sony y Marvel”, dijo Holland. “Creo que los dos estudios lo han resuelto y no creo que eso sea un problema en el futuro. Dicho esto, solo soy el actor y fui parte de algunas llamadas telefónicas durante ese proceso, pero creo que les encanta trabajar entre ellos, creo que encontraron una fórmula que puede ser beneficiosa para ambos estudios y solo soy como un niño en medio de esto, entre dos padres durante una discusión”.

Pero mientras los estudios aún no anuncian planes formales para el Spider-Man de Holland después de Spider-Man: No Way Home, en una entrevista con USA Today el actor reafirmó que quiere seguir dando vida a Spidey por cuanto tiempo sea posible.

“Soy muy afortunado de parecer joven y puedo seguir interpretando a este lanzador de telarañas de 17 años y lo haré mientras ellos me tengan. Si quieren que haga 10 películas de Spider-Man, es mejor que crean que estaré allí“, sentenció Holland.

Spider-Man: No Way Home pretende estrenarse en diciembre de este año y aunque no hay muchos detalles sobre su trama, los rumores dicen que Holland no sería el único Spider-Man en la cinta pese a que el actor sigue negando los supuestos cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield.