Tom Holland sigue insistiendo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerán en Spider-Man: No Way Home

Esta semana por fin se reveló el título de la próxima película de Spider-Man y aunque finalmente tenemos claro que esta nueva entrega se llamará Spider-Man: No Way Home todavía no hay muchas certezas y detalles sobre su trama.

En ese contexto, los rumores sobre los supuestos cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield siguen dando vueltas por internet y Tom Holland continúa asegurando que no tiene ninguna información al respecto.

Durante una aparición en el programa de Jimmy Fallon para promocionar a su nueva película, Cherry, Holland fue consultado respecto a los rumores que aseguran que los actores que interpretaron a Spider-Man antes que él aparecerán en No Way Home.

Holland volvió a manifestar lo que había planteado anteriormente y apuntó a que hasta el momento no tendría información al respecto e incluso sostuvo que sería bastante difícil que no supiera de esos cameos.

“Sería increíble si aparecieran porque aún no me lo han dicho y yo soy Spider-Man. He leído el guión de principio a fin. Así que habría sido un milagro si me lo hubieran ocultado”, comentó Holland al ser consultado por los rumores sobre Maguire y Garfield. “Por el momento, no hay cameo de los dos chicos”.

El actor que se presentó como Spider-Man en Captain America: Civil War dio esas declaraciones antes de que se revelara al título de su tercera película en solitario como el arácnido y después de otra entrevista con Collider donde aseguró que aunque leyó el guion aún hay elementos en movimiento como suele pasar con este tipo de películas.

“Bueno, desafortunadamente tuve que leerlo en secciones porque hay un elemento de resolverlo a medida que avanzamos en esta como ocurre con la mayoría de estas grandes películas, pero es fantástico”, comentó el actor. “Es fácilmente la película de superhéroes independiente más ambiciosa de la que yo he sido parte de alguna vez. Es increíblemente emocionante, es divertida, es emotiva, es todo lo que querrías en una película de superhéroes”.

Spider-Man: No Way Home todavía planea estrenarse en diciembre de este año y todo apunta a que las dudas sobre los supuestos cameos probablemente permanecerán hasta último minuto.