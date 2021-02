Spider-Man: No Way Home será el título de la próxima película del arácnido

Después de las bromas realizadas por Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya, Sony Pictures finalmente reveló el verdadero título de la próxima película de Spider-Man.

Mediante un video protagonizado por los actores detrás de Peter Parker, Ned y MJ, el estudio anunció que esta nueva entrega que también estará enmarcada en el Universo de Marvel Studios se llamará Spider-Man: No Way Home.

Sí, pueden olvidarse de los nombres revelados por trolleos de los actores como Spider-Man: Home Slicer, Spider-Man: Home Wrecker y Spider-Man: Phone Home.

Por supuesto, la denominación de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue la tendencia de los títulos anteriores de la saga protagonizada por Holland: Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: No Way Home todavía pretende estrenarse en diciembre de este año y aunque no hay muchos antecedentes oficiales respecto a su trama se rumorea que podría incluir a Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man, Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil e incluso recuperar a Willem Dafoe como Green Goblin.

Pero eso no está confirmado y por ahora solo está asegurado que la cinta dirigida por Jon Watts volverá a contar con personajes de las entregas anteriores, tendrá una llamativa escena de acción e incorporará a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.