Tom Holland prometió que la próxima película de Spider-Man tendrá una escena de pelea totalmente diferente al resto del MCU

Tom Holland no quiere entregar detalles específicos sobre la trama de la próxima película de Spider-Man, pero recientemente el actor anticipó otro elemento que podría entusiasmar a los fanáticos que están ansiosos por novedades de la secuela de Spider-Man: Far From Home.

En una entrevista con el portal Den of geek, Holland reiteró que no puede contar mucho sobre lo que abordará la tercera película de Spider-Man en el MCU, pero aseguró que aquella cinta contará con una escena de acción que será bastante distinta al resto de las apuestas del universo cohesionado.

“No hay mucho que pueda decir, obviamente. Lo que puedo decir es que estoy teniendo el mejor momento de mi vida haciéndola. Es muy divertido estar de vuelta con Jacob (Batalon), Zendaya y (el director) Jon Watts”, señaló Holland.

“La película es increíblemente ambiciosa y estoy encantado de decir que lo estamos logrando. Va muy bien. Vimos una escena de pelea que habíamos filmado hace unas semanas, y nunca había visto una escena de pelea como esta en el MCU”, agregó el actor. “Estoy muy emocionado de que el público la vea“.

Evidentemente a estas alturas no está claro qué involucra esa escena y solo podemos especular que tendría que tener varios elementos en juego para distinguirse del resto de las escenas de acción de una franquicia que cuenta con encuentros que van desde batallas espaciales y acuerdos repetitivos con poderosos entes, hasta peleas al estilo de los gladiadores y combates con decenas de personajes en pantalla.

Pero Holland parece estar convencido de que la escena es única y en otra entrevista planteó que es “fácilmente la escena de pelea más impresionante que he visto en una película de superhéroes”.

La próxima película de Spider-Man aún no tiene un titulo oficial y continúa filmándose en la localidad de Atlanta en Estados Unidos con miras un estreno que sigue programado para diciembre de este año.

No obstante, aunque el desarrollo de la cinta ha avanzado pese a la pandemia, Holland contó que actualmente no está rodando por una pequeña lesión en su rodilla y recién retomará su trabajo durante los próximos días.

La secuela de Spider-Man: Far From Home será dirigida por Jon Watts, contará nuevamente con Tom Holland como Spider-Man/Peter Parker, Jacob Batalon como Ned, Zendaya como MJ y Marisa Tomei como la Tía May; además de incorporar a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro. Todo mientras se rumorea que también podría contar con Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man y el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil.