Spider-Man: No Way Home se consolidó como el tercer mejor preestreno en Estados Unidos

Aunque todavía faltan varios días para que Spider-Man: No Way Home cierre su primera semana en cartelera, Sony ya está comenzando a sacar cuentas alegres con el debut de la nueva cinta del arácnido y es que como adelantó toda la euforia para conseguir entradas, la película ya empezó a entrar en los récords de recaudación.

Particularmente Deadline reporta que Spider-Man: No Way Home consiguió posicionarse como el tercer mejor preestreno de la historia en Estados Unidos de la mano de una recaudación de $50 millones de dólares con sus funciones preliminares.

Así, aunque quedó detrás de cintas como Avangers: Endgame ($60 millones de dólares) y Star Wars: The Force Awakens ($57 millones de dólares), la nueva película de Spider-Man superó la recaudación de preestreno en Estados Unidos de películas como Avengers: Infinity War y Star Wars: The Last Jedi. Todo mientras también se ubicó como el mejor preestreno en la historia de Sony Pictures.

Por supuesto, estos números que se posicionan en los récords de pre-pandemia eran algo que no se veía desde que comenzaron las cuarentenas y medidas por el coronavirus, por lo que Deadline sostiene que aunque No Way Home no cumpla la recaudación de $100 millones de dólares estimada para su estreno en Estados Unidos, igualmente la recepción de la película se podría valorar de manera positiva.