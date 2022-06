Star Wars: Gary Oldman recordó su descartada interpretación de Grievous en Revenge of The Sith

A lo largo de su carrera Gary Oldman no solo ha participado en películas como Mank, Darkest Hour y Tinker Tailor Soldier Spy, sino que también ha aparecido en algunas franquicias como Harry Potter y The Dark Knight.

Pero aunque eso puede ser impresionante para algunas personas, el currículum de Oldman pudo ser aún más atractivo para los seguidores de los blockbusters porque casi contó Star Wars.

En una reciente conversación con el podcast Happy Sad Confused el actor recordó una de las piezas de trivia más interesantes sobre la realización de Revenge of The Sith y rememoró cómo estaba contemplado para hacer la voz del General Grievous en la última de las precuelas de la franquicia espacial.

“Bueno, hice una voz para Star Wars... fue el General Grievous”, dijo Oldman al ser consultado por sus acercamientos a la saga creada por George Lucas. “Lo que pasó tuvo que ver con cosas sindicales y no sindicales. No iba a ser el chico símbolo de (romper las reglas sindicales)”.

Si bien en última instancia Oldman no plasmó a Grievous en Revenge of The Sith por esas razones, el actor confirmó que alcanzó a grabar los diálogos del personaje.

“(Lucas) me dirigió todo el asunto; sí, estuvo genial”, añadió el actor. “No me arrepiento de eso”.

Pese a que hasta el momento el General Grievous ha aparecido en una sola película de Star Wars, el personaje también figuró en The Clone Wars y tanto en esa producción como en Revenge of the Sith contó con la voz de Matthew Wood. Por lo que eventualmente, si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales, Oldman pudo convertirse en una pieza importante de Star Wars. No obstante, eso no sucedió y el actor también aseguró que su supuesta participación en la nueva trilogía nunca habría sido más que un rumor.