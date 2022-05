Steam Deck ya supera los 3000 juegos compatibles

Ya han pasado casi tres meses desde el lanzamiento del Steam Deck, y cuando el dispositivo cada vez va llegando a más usuarios desde Valve continúan trabajando en ampliar el catálogo de juegos compatibles. Es así como ahora el título llegó a los 3000 juegos verificados y jugables.

Cabe recordar que en abril pasado, desde Valve ya anunciaban que el Steam Deck ya contaba con 2000 juegos compatibles, y que la prioridad era probar la mayor cantidad de títulos posibles.

Según detallaron hace unos meses “nuestros estándares actuales para que un título sea clasificado como Verificado o Jugable siguen siendo son muy altos. Si un juego muestra glifos de control un 99 % de las veces, pero te pide presionar F algunas veces durante la partida, se clasifica como Jugable, no como Verificado. Si el 99 % de la funcionalidad de un juego es accesible, pero al entrar a un minijuego opcional dentro del juego se produce un fallo o si un tutorial de video no se renderiza, eso lo clasifica como No compatible”.

Junto con probar juegos, desde Valve están aumentando el envío de Steam Deck, con el fin de que todos puedan tener lo antes posible su dispositivo.