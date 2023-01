Steven Spielberg cree que con las condiciones actuales The Dark Knight habría sido nominada como Mejor Película en los Premios Oscar

Este año los nominados para la próxima edición de los Premios Oscar incluyen a dos películas que pueden calificarse como blockbusters: Avatar: The Way of Water, una cinta que recientemente superó la barrera de los $2 mil millones de dólares de recaudación, y Top Gun: Maverick, una de las producciones que más dinero ha conseguido desde el inicio de la pandemia.

Pero aunque aquellas consideraciones pueden evaluarse como un indicador de que la popularidad no debería influir en la calidad de una cinta, Steven Spielberg aún lamenta que otro blockbuster no fuera nominado tiempo atrás.

Durante una conversación con Deadline sobre las nominaciones de los Premios Oscar, Spielberg señaló que a su juicio actualmente The Dark Knight habría sido nominada sin problemas para la categoría de Mejor Película.

The Dark Knight estaba dentro de las películas que podían postular a estatuillas en la 81.ª edición de los Premios Oscar celebrada en 2009. Sin embargo, no fue nominada en la categoría de Mejor Película que en ese entonces contemplaba solo a cinco títulos y finalmente ganó Slumdog Millionaire.

“Estoy realmente animado por eso”, señaló Spielberg cuando le preguntaron por las nominaciones de las secuelas de Avatar y Top Gun. “Llegó tarde para la película que debería haber sido nominada hace varios años, The Dark Knight de Christopher Nolan. Esa película definitivamente habría obtenido una nominación a Mejor Película hoy, por lo que tener estos dos éxitos de taquilla sólidamente presentados en la lista de los 10 principales es algo que todos deberíamos estar celebrando”.

Spielberg también está en carrera en la categoría de Mejor Película ya que su cinta más reciente, The Fabelmans, también competirá en la división que además incluye a Everything Everywhere All at Once y All Quiet on the Western Front, entre otras. Y, aunque The Dark Knight ni siquiera pudo postular a Mejor Película en 2009, la cinta igualmente recibió dos estatuillas: el Oscar póstumo de Mejor Actor de Reparto para Heath Ledger y el premio de Mejor edición de sonido.